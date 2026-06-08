Shakira y Belinda tienen en encuentro previo a su presentación en la inauguración del Mundial

El mundo entero se prepara para el evento más importante del fútbol que se da cada cuatro años: La Copa Mundial de Fútbol, y Shakira no solo fue la encargada de crear la canción oficial para el campeonato de este año, sino que también será la artista para el show de medio tiempo de la final y, además, se presentará en la inauguración.

Shakira prepara un espectáculo histórico para el mundial de fútbol 2026. (Foto: Peter Kramer/AFP)

En éste último, la cantante mexicana Belinda también está invitada y ya se conoce un encuentro previo de las artistas musicales, al parecer, para compartir sus expectativas del show que se dará este jueves 11 de junio.

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¿Cómo fue el encuentro de Shakira y Belinda previo a su presentación en la inauguración del Mundial?

Lo que vemos en los clips compartidos es a la mexicana llegando a un backstage en el que estaba trabajando Shakira y cómo las dos se saludan muy amablemente. Al parecer, también sostuvieron una conversación en la que Shakira comparte sus ideas mientras la mexicana escucha atentamente y, además, parece halagar el look de Belinda.

En cuanto a los looks del encuentro, se debe decir que Belinda estaba un poco más producida con un conjunto muy urbano y estilizado, mientras que Shakira parece estar mucho más relajada y fresca con prendas más informales y hasta un peinado recogido ideal para el trabajo.

Los comentarios en las redes sociales no se han dado a esperar y los fans de las dos cantantes se han mostrado emocionados tanto por el encuentro como por las expectativas del show. Además, han destacado la belleza y el talento de las dos, expresando lo ideales que son para un evento de esta magnitud.

¿Por qué Shakira se ha convertido en la reina de los mundiales?

Recordemos que el regreso de Shakira al Mundial como cantante oficial ha generado muchas emociones en los fans tanto del fútbol como de la música, pues se trata de una artista que siempre ha demostrado un fuerte amor por el deporte y el torneo como tal.

Desde el 2006, la artista se ha visto involucrada en varios escenario de esta copa con canciones que muchos consideran que tienen el espíritu del fútbol impregandas como ‘Hips don’t lie’, ‘Waka waka’, ‘La la la’ y este año ‘Dai dai’.

Además, en los videos musicales de varios de estos temas suele invitar a importantes futbolistas de talla mundial como Messi o Neymar.