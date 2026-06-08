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Pareja de Maluma genera debate en redes al comparar sus embarazos; así lucía

Fans de Maluma dicen que Susana Gómez ha cambiado mucho al comparar su embarazo actual con fotografías del pasado.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma y Susana esperan su segundo hijo
Maluma y Susana esperan su segundo hijo (Foto JORGE GUERRERO / AFP)

El embarazo de Susana Gómez ha vuelto a estar en el centro de la conversación digital tras la difusión de imágenes en las que aparece presumiendo su vientre. Las fotos han circulado en redes sociales, donde usuarios han comentado los cambios que ha tenido.

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¿Qué se sabe del segundo hijo de Maluma y Susana Gómez?

El artista Maluma confirmó el 10 de mayo de 2026 que junto a Susana Gómez esperan su segundo hijo. El anuncio se hizo público mediante una foto en blanco y negro en la que aparecen también junto a su hija París, con un gesto en el que ambos posan cerca del vientre de Susana.

¿Cómo anunció Maluma la llegada de su segundo hijo?
Maluma y Susana Gómez anuncian que su segundo hijo viene en camino / (Foto de AFP y Freepik)

En esa publicación, el cantante utilizó un corazón azul, detalle que sus seguidores interpretaron inicialmente como una pista sobre el sexo del bebé. Posteriormente, en declaraciones entregadas a Canal RCN, el artista confirmó que se trata de un niño.

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Sobre la llegada del bebé, se ha indicado que el nacimiento está previsto para septiembre de 2026. De acuerdo con lo expresado por el propio cantante, la familia tiene la intención de que el nacimiento ocurra en Colombia.

Maluma causó revuelo al revelar cuál será la nacionalidad de su segundo hijo
Maluma reveló que su segundo hijo nacerá en Medellín / (Foto de AFP y Freepik)

Se ha mencionado que el nacimiento del bebé podría ocurrir en Medellín, una decisión que la pareja ya habría considerado previamente con el nacimiento de su primera hija. Con esto, la capital antioqueña se mantiene como el lugar elegido para los momentos familiares más importantes.

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¿Cómo lucía Susana Gómez durante su anterior embarazo?

En redes sociales han vuelto a circular fotografías de Susana Gómez durante su anterior embarazo, en las que aparece con un vestido largo de color azul mientras observa su vientre.

Estas imágenes han sido ampliamente compartidas por usuarios, quienes señalan que ha cambiado mucho desde entonces al comparar con su aspecto actual.

La circulación de estas publicaciones ha generado conversación en plataformas digitales, especialmente por el seguimiento que se hace a la vida familiar de Maluma, quien ha compartido públicamente algunos momentos de su entorno familiar junto a su pareja.

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