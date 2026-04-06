Carlos Vives reaccionó al polémico 'like' que le dio a foto de Piqué y Clara Chía, ¿traicionó a Shakira?

El cantante Carlos Vives rompió el silencio sobre el polémico 'like' que causó tanto revuelo en redes sociales para el exfutlbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

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¿Carlos Vives traicionó a Shakira?

En redes sociales millones de fanáticos tildaron al artista de haber traicionado a su compatriota y colega Shakira luego de que desde su cuenta de Instagram le diera "me gusta" a una de las fotografías que el español Piqué, expareja de la barranquillera, publicó con su actual pareja Clara Chía.

Dicha situación se volvió vira en todas las plataformas y fue muy comentada debido a la cercanía que hay entre los colombianos.

El samario fue interrogado sobre el tema en medio de una entrevista con Molusco TV y su respuesta sorprendió a muchos.

¿Por qué Carlos Vives le dio 'like' a una foto de Piqué con Clara Chía?

El cantante señaló que ni se acordaba de esa situación y no le prestó tanta atención a dicha polémica, tomando todo con humor y en medio de risas.

"No puede ser, yo con Shakira y Piqué compartimos con los niños, la familia, uno no se mete en esa vaina. Mi esposa a veces hace vainas, yo creo que fue ella, estoy seguro o alguien ahí", expresó.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales tras la confesión de Carlos Vives sobre Piqué y Clara Chía?

Miles de fanáticos reaccionaron al respecto y señalaron de forma divertida que ahora el artista tendrá problemas con su esposa, al culparla a ella.

Otros destacaron la reacción que tuvo al respecto, mientras que otros indicaron que siguieron con la duda sobre si él apoya o no la relación de Piqué con Clara Chía.

Por ahora, el cantante sigue promocionando su música y trabajando en sus próximas presentaciones alrededor del mundo, con las que espera seguir teniendo acogida.

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Por otra parte, es importante destacar que Shakira y Piqué han vuelto a ser tendencia en redes sociales luego de que ambos se volvieran a seguir en redes sociales, desatando miles de teorías entre sus fieles admiradores que guardan la esperanza de que puedan regresar.