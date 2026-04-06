Shakira reveló cómo está su vida sentimental y a qué dedica sus días

La cantante Shakira se sinceró sobre su situación sentimental luego de tanto tiempo desde su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, quien actualmente sostiene una relación con Clara Chía.

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¿Shakira está soltera?

La artista colombiana cedió una entrevista a la revista People, de cuya más reciente edición es portada, en donde presumió su indiscutible belleza.

La barranquillera realizó sus mejores poses a la cámara luciendo atuendos de colores rosado y dejando ver lo bien que luce.

Asimismo, habló sobre su vida personal y profesional, destacando que se encuentra soltera y sin vida social.

"No tengo vida social. Sé que dije se pasa rico soltera y sí, es cierto, pero no tanto para mí en este momento porque solo soy una abeja ocupada", confesó.

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¿A qué se dedica Shakira actualmente?

La cantante señaló que está 100% enfocada en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', con la que llegará incluso a las pirámides de Egipto, pues aún le quedan muchas presentaciones por hacer luego del éxito que ha tenido en Estados Unidos y Latinoamérica, donde ha llenado decenas de estadios.

También indicó que se encuentra preparando todo para su presentación de fútbol en La Copa del Mundo 2026, que se llevará a acabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Mencionó que espera dar un mensaje a millones de niños a sigan creyendo en hacer realidad sus sueños y darle voz a esos pequeños no la tienen y que merecen un futuro mejor.

Finalmente, destacó que sus días los dedica a estar la mayor parte de su tiempo con sus dos hijos Milan y Sasha, con quien ah tratado de organizarles sus estudios para que puedan estar con ella a cualquier lugar que viaje.

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La colombiana puntualizó que su vida está entre los pequeños y sus compromisos labores, que son bastantes, comentando lo agradecida que está por todo el apoyo que sigue recibiendo de sus fanáticos con cada proyecto que hace.

Tras sus declaraciones, logró miles de corazones y comentarios donde sus seguidores la llenaron de halagos por su belleza y por sus impecable palabras.