Beba de la Cruz se indigna con Valentino por hacer algo con su esposo: “Valentino no respeta”

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 510 mil seguidores, la bella y talentosa influencer deportiva colombiana conocida como Beba de la Cruz, reveló un interesante video de una situación que parece haberla indignado con su compañero y amigo del reality La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro.

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Valentino y Beba, se dieron un viaje para celebrar la vida de la deportista | Foto del Canal RCN

¿Cuál fue la actitud de Valentino con Andrés que pareció indignar a Beba?

De acuerdo a lo que se ve en el video, Beba, su esposo Andrés y Valentino están en un evento y Valentino está tratando de enseñarle a bailar a Andrés para un TikTok.

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Apenas Beba se da cuenta de la situación, empieza a grabar con indignación sarcástica, porque menciona que ella nunca graba videos de este tipo con su esposo y sí viene Valentino a hacerlo, mencionando, además, que su amigo no respeta.

Más adelante, en vista de que Andrés no le ha cogido el ritmo a la canción que Valentino quiere bailar, una acompañante del evento le dice al hombre que mueva la cadera y Beba bromea diciendo que sí las mueve para otras cosas, dando a entender que acá también podría hacerlo si se lo propone.

Así pues, parece que la relación de estos tres personajes está mejor que nunca, pues había generado dudas por algunas actitudes de los tres cuando estuvieron en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué la relación de Valentino, Beba y Andrés había dado de qué hablar en La casa de los famosos Colombia?

Beba y Valentino siempre tuvieron una linda relación de amistad desde el primer día que llegaron al reality de convivencia, pues comentaron que se conocieron antes de entrar y siempre sintieron una química y el mismo sentido del humor.

No obstante, cuando se llegó la semana de entrada de los familiares de los semifinalistas, a Beba le llevaron a su esposo y rápidamente los internautas se dieron cuenta de que no era una mujer tan cariñosa con él.

Además, parecía que a Andrés no le terminaba de convencer la relación de su esposa con el influencer, pues sentía que cambiaba mucho cuando estaba con él.

Luego del reality, los tres se fueron de viaje para celebrar el cumpleaños de Beba y estas interacciones han demostrado que Andrés y Beba ya tienen un matrimonio mucho más estable y que la presencia de Valentino ya no lo incomoda en lo absoluto.

Beba explotó contra Tebi Bernal y lo calificó de “atrevido”. (Foto/ Canal RCN)