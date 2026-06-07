Valentino Lázaro revela el lujoso viaje con el que celebró el cumpleaños de Beba

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 600 mil seguidores, el reconocido bailarín e influencer colombiano, exfinalista de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, publicó las fotos y videos del viaje que hizo con su amiga del reality, Beba, quien estaba de cumpleaños.

Valentino Lázaro se dedica al mundo de las redes sociales | Foto del Canal RCN.

¿A dónde viajaron Valentino y Beba por el cumpleaños de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Se trató de un viaje a El Peñol en Guatapé en el que se quedaron en un lujoso hotel y no solo disfrutaron de las vistas y la comida, sino que también se dedicaron a tomar el sol, darse un baño en la piscina y bailar en el bote por el que recorrieron todo el embalse.

Artículos relacionados Valentino Lázaro Valentino Lázaro publicó video de cuando era bailarín y no tan famoso: "Se parece a Pipe Bueno"

Los dos lucieron trajes de tierra cálida de colores que combinaban a la perfección, demostrando que quieren seguir teniendo la misma conexión que descubrieron en La casa de los famosos Colombia. Además, en la descripción de su publicación, Valentino explicó por qué es tan importante celebrar el día en que nació su amiga.

“Celebrar la vida es mucho más que cumplir años; es coleccionar momentos, abrazar historias y agradecer a quienes hacen parte del viaje… Gracias, Beba, por estos días inolvidables” escribió el famoso colombiano.

En los videos del post no solo se revelaron las lujosas instalaciones en las que estuvieron y se divirtieron, sino que también se alcanza a ver, en la parte de atrás del bote, que estuvieron con la compañía del esposo de Beba, Andrés, con quien también se generó polémica dentro del reality de convivencia.

¿Por qué la relación de Valentino y Beba con el esposo de la deportista fue polémico en La casa de los famosos Colombia?

Y es que debemos recordar que la amistad de Beba con Valentino se dio desde el día uno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y, aunque fueron polémicos por algunas de sus actitudes, comentarios y discusiones; siempre demostraron ser leales el uno al otro.

No obstante, cuando se llegó la semana de la visita de los familiares a la casa, y con ella la llegada del esposo de la deportista, muchos se dieron cuenta de que el matrimonio no estaba tan sólido como solían decirlo y de que incluso a Andrés no le terminaba de convencer la amistad de su mujer con el bailarín.

Sin embargo, parece que todas estas diferencias se quedaron atrás y ahora disfrutaron los tres de buenos momentos juntos.

Valentino Lázaro cambió de actitud en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.