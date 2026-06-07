Andrea Valdiri revela las razones por las que estuvo triste en el cumpleaños de Adhara

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la reconocida y bella creadora de contenido digital barranquillera, Andrea Valdiri, ha estado revelando los detalles de lo que fue la celebración del quinto cumpleaños de su hija menor, Adhara, fruto del amor que se tuvo algún día con el cantante conocido como Lowe León.

Andrea Valdiri no se ahorró nada a la hora de celebrarle el quinto cumpleaños a su hija Adhara. Foto: RCN

Pero Andrea no solo reveló todo lo que le dio a la pequeña para celebrar su vida, sino que también dio detalles de algunos aspectos que le causaron tristeza en una fecha tan especial.

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¿Por qué Andrea Valdiri no estuvo completamente feliz con el cumpleaños de su hija Adhara?

El primer detalle que no la tiene tan feliz con este día es que su hija mayor, Isabella, no puede compartir con su hermanita esta fecha porque tiene un campeonato de voleibol en otra ciudad. Además, ella también tiene que partir pronto de su casa por compromisos laborales, por lo que la niña no estará tan acompañada como en otras ocasiones.

Por otro lado, algo que también le causó tristeza fue la reacción de algunos papitos de los compañeros de la escuela de su hija cuando ella quiso celebrar el cumpleaños en este lugar, pues ahora, según ella, las cosas han cambiado mucho y en las instituciones educativas ponen varias condiciones para poder hacer la celebración.

Según explicó Valdiri, una de las condiciones era que tenía que tener la autorización firmada de todos los papitos para poder grabar y tomar fotos de la celebración y de su hija con sus amiguitos, aún más teniendo en cuenta que ella es una figura pública.

¿Por qué Andrea Valdiri no pudo celebrar el cumpleaños de su hija Adhara con todos sus amiguitos?

Pues parece que varios papás no estuvieron de acuerdo y, además, le exigían llevar el pastel de cumpleaños porcionado y ella contó que quería hacerle un postre muy bien decorado y que, por esa condiciones, no se podrían tomar las fotos y los videos con la decoración que quería del pastel.

Finalmente, Andrea tomó la decisión de celebrar con los niños a lo que los papás sí le dieron la autorización, pero no en el colegio, sino en un lugar de juegos para niños y terminó regalándoles a cada uno de los invitados una bicicleta eléctrica para que la compartan con sus papás.

Andrea Valdiri celebró el quinto año de su hija Adhara. Fotos: RCN - Freepik