Karol G se roba las miradas al llegar al GP de Mónaco de la Fórmula 1

La famosa y bella cantante paisa de música urbana conocida como Karol G sigue demostrando que es una de las artistas globales más importantes del momento no solo llegando a espacios de la industria musical o de la moda, en donde ya se le ha visto, sino también a otros escenarios de la farándula mundial como los deportivos.

Karol G reapareció en evento de Spotify/AFP: Amy Sussman

En esta oportunidad, la colombiana fue la invitada VIP de uno de los equipos de la Fórmula 1 para presenciar una de las carreras más esperadas de este campeonato: el Gran Premio de Mónaco; y estuvo en el paddock del circuito compartiendo con otras celebridades y figuras del automovilismo.

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¿Cómo lució Karol G en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1?

Los videos y fotos de su visita a esta importante carrera ya se hicieron virales en las redes sociales y en estos se deja ver con un atuendo muy fresco, pero llamativo, ideal para la ocasión.

Karol G decidió asistir con un conjunto de dos piezas negro conformado por un top de escote strapless, pero con unas mangas que dejaban ver sus hombros y con unos detalles al estilo ‘Tropicoqueta’ que llevaban las miradas a sus brazos, llevando la atención a la parte superior de su figura y dejando que su pantalón ajustado combinara a la perfección.

En cuanto al resto de su look, Karol quiso lucir un poco más fresca y llevó el cabello suelto con una caída natural y unos lentes de sol negros que, no solo combinaban con su atuendo, sino que también estaban perfectos con el clima de la ocasión.

Su amigo Daiky Gamboa y su guardaespaldas fueron los acompañantes elegidos por la paisa para vivir esta experiencia y también se han filtrado fotos de su llegada en yate y de su estadía dentro del circuito.

¿Cómo ha sido la carrera de Karol G en el último año?

Recordemos que Karol G este año se ha concentrado en su aparición en medios y eventos, dejando que ‘Tropicoqueta’, el álbum que lanzó hace un año siga siendo la última prueba de su talento que les dejó a sus fans.

Además, en los últimos meses, la cantante dio de qué hablar al confirmar su ruptura con el también cantante reggaetonero paisa conocido como Feid.

Karol G desata rumores tras supuesta foto de Feid en sus redes sociales. (Foto AFP: Dia Dipasupil).