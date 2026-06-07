Laura Acuña recuerda a Jota Mario tras siete años de su fallecimiento y conmueve a las redes

En su cuenta oficial de Instagram con más de 4 millones 400 mil seguidores, la bella y talentosa presentadora colombiana Laura Acuña recordó a su compañero de set y amigo, Jota Mario, quien estaba cumpliendo, este sábado 6 de junio, 7 años de su fallecimiento.

Ana Karina Soto recordó su historia con Laura Acuña / (Fotos del Canal RCN)

Para conmemorar la fecha, Laura publicó una foto de ella junto a Jota Mario, al parecer en un viaje a Cartagena, en la que ella se ve muy sonriente y él un poco más serio, como si estuviera explicando algo.

Artículos relacionados Talento nacional Jota Mario, el presentador que alegró los hogares de los colombianos

En la descripción de su post, Acuña recordó una frase que seguramente su amigo le decía con regularidad y explicó lo mucho que lo extraña.

“’Vivan la vida que es muy cortico’. Hoy desde Cartagena otra vez, te amo y te extraño todo los días [emoji de corazón] Besos al cielo #7años #mehacesfalta” escribió la famosa colombiana.

En los comentarios de la publicación, los fans de Laura se mostraron conmovidos, pues también recuerdan la muerte del presentador y lo mucho que disfrutaban de los programas en los que estaban juntos.

¿Cómo se dio la amistad de Laura Acuña y Jota Mario?

Recordemos que estos dos presentadores trabajaron por muchos años juntos en un programa matutino del Canal RCN y allí afianzaron una relación en la que Laura no solo lo veía como un compañero, sino como un modelo a seguir, casi como un padre.

Es por esto que, cada vez que tiene la oportunidad, Acuña recuerda la huella que el presentador dejó en su vida y en la de muchos otros de sus colegas.

¿Cómo fue la muerte de Jota Mario?

Las noticias sobre las afecciones de salud del presentador se dieron desde el 1 de junio del 2019 y fueron por cuenta de su esposa, quien comunicó que Jota Mario estaba hospitalizado en Cartagena tras presentar vértigo y dolor de cabeza. Finalmente, se conoció que había sufrido un accidente cardiovascular que luego derivó una isquemia cerebral y un posterior coma.

El 6 de junio del 2019 se comunicó la muerte del presentador y el mundo de la televisión se vistió de luto por la partida de uno de los íconos de ésta.

Laura Acuña recuerda a Jota Mario Valencia en Halloween. (Foto IG @lauraacunaayala)