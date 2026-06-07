Laura Acuña recuerda a Jota Mario tras siete años de su fallecimiento y conmueve a las redes
La presentadora Laura Acuña no dejó pasar por alto el aniversario de la muerte de su compañero y amigo Jota Mario.
En su cuenta oficial de Instagram con más de 4 millones 400 mil seguidores, la bella y talentosa presentadora colombiana Laura Acuña recordó a su compañero de set y amigo, Jota Mario, quien estaba cumpliendo, este sábado 6 de junio, 7 años de su fallecimiento.
Para conmemorar la fecha, Laura publicó una foto de ella junto a Jota Mario, al parecer en un viaje a Cartagena, en la que ella se ve muy sonriente y él un poco más serio, como si estuviera explicando algo.
En la descripción de su post, Acuña recordó una frase que seguramente su amigo le decía con regularidad y explicó lo mucho que lo extraña.
“’Vivan la vida que es muy cortico’. Hoy desde Cartagena otra vez, te amo y te extraño todo los días [emoji de corazón] Besos al cielo #7años #mehacesfalta” escribió la famosa colombiana.
En los comentarios de la publicación, los fans de Laura se mostraron conmovidos, pues también recuerdan la muerte del presentador y lo mucho que disfrutaban de los programas en los que estaban juntos.
¿Cómo se dio la amistad de Laura Acuña y Jota Mario?
Recordemos que estos dos presentadores trabajaron por muchos años juntos en un programa matutino del Canal RCN y allí afianzaron una relación en la que Laura no solo lo veía como un compañero, sino como un modelo a seguir, casi como un padre.
Es por esto que, cada vez que tiene la oportunidad, Acuña recuerda la huella que el presentador dejó en su vida y en la de muchos otros de sus colegas.
¿Cómo fue la muerte de Jota Mario?
Las noticias sobre las afecciones de salud del presentador se dieron desde el 1 de junio del 2019 y fueron por cuenta de su esposa, quien comunicó que Jota Mario estaba hospitalizado en Cartagena tras presentar vértigo y dolor de cabeza. Finalmente, se conoció que había sufrido un accidente cardiovascular que luego derivó una isquemia cerebral y un posterior coma.
El 6 de junio del 2019 se comunicó la muerte del presentador y el mundo de la televisión se vistió de luto por la partida de uno de los íconos de ésta.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike