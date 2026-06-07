Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura Acuña recuerda a Jota Mario tras siete años de su fallecimiento y conmueve a las redes

La presentadora Laura Acuña no dejó pasar por alto el aniversario de la muerte de su compañero y amigo Jota Mario.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La presentadora Laura Acuña no dejó pasar por alto el aniversario de la muerte de su compañero y amigo Jota Mario.
La presentadora Laura Acuña no dejó pasar por alto el aniversario de la muerte de su compañero y amigo Jota Mario | Foto: Archivo RCN

En su cuenta oficial de Instagram con más de 4 millones 400 mil seguidores, la bella y talentosa presentadora colombiana Laura Acuña recordó a su compañero de set y amigo, Jota Mario, quien estaba cumpliendo, este sábado 6 de junio, 7 años de su fallecimiento.

Ana Karina Soto reveló detalles de su distanciamiento con Laura Acuña
Ana Karina Soto recordó su historia con Laura Acuña / (Fotos del Canal RCN)

Para conmemorar la fecha, Laura publicó una foto de ella junto a Jota Mario, al parecer en un viaje a Cartagena, en la que ella se ve muy sonriente y él un poco más serio, como si estuviera explicando algo.

Artículos relacionados

En la descripción de su post, Acuña recordó una frase que seguramente su amigo le decía con regularidad y explicó lo mucho que lo extraña.

“’Vivan la vida que es muy cortico’. Hoy desde Cartagena otra vez, te amo y te extraño todo los días [emoji de corazón] Besos al cielo #7años #mehacesfalta” escribió la famosa colombiana.

En los comentarios de la publicación, los fans de Laura se mostraron conmovidos, pues también recuerdan la muerte del presentador y lo mucho que disfrutaban de los programas en los que estaban juntos.

¿Cómo se dio la amistad de Laura Acuña y Jota Mario?

Recordemos que estos dos presentadores trabajaron por muchos años juntos en un programa matutino del Canal RCN y allí afianzaron una relación en la que Laura no solo lo veía como un compañero, sino como un modelo a seguir, casi como un padre.

Es por esto que, cada vez que tiene la oportunidad, Acuña recuerda la huella que el presentador dejó en su vida y en la de muchos otros de sus colegas.

¿Cómo fue la muerte de Jota Mario?

Las noticias sobre las afecciones de salud del presentador se dieron desde el 1 de junio del 2019 y fueron por cuenta de su esposa, quien comunicó que Jota Mario estaba hospitalizado en Cartagena tras presentar vértigo y dolor de cabeza. Finalmente, se conoció que había sufrido un accidente cardiovascular que luego derivó una isquemia cerebral y un posterior coma.

El 6 de junio del 2019 se comunicó la muerte del presentador y el mundo de la televisión se vistió de luto por la partida de uno de los íconos de ésta.

Laura Acuña recuerda a Jota Mario Valencia en Halloween
Laura Acuña recuerda a Jota Mario Valencia en Halloween. (Foto IG @lauraacunaayala)

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Silvy Araujo anunció el nacimiento de su primera hija: así reaccionaron las redes al mostrar su cara Influencers

Silvy Araujo anunció el nacimiento de su primera hija: así reaccionaron las redes al mostrar su cara

La creadora de contenido confirmó el nacimiento de su primera hija, y compartió emotivas fotos que se llenaron de mensajes de felicitación.

La influencer fitness Silvy Araujo mostró las primeras postales del nacimiento de su bebé, quien llegó al mundo el pasado viernes 5 de junio. Viral

Silvy Araujo ya dio a luz a su bebé Olivia: reveló las primeras fotos de la pequeña

La influencer fitness Silvy Araujo mostró las primeras postales del nacimiento de su bebé, quien llegó al mundo el pasado viernes 5 de junio.

Karina García relató el inesperado incidente que vivió mientras viajaba Karina García

Karina García compartió angustiante momento que vivió en un avión: “Dios me estará salvando de algo?”

La creadora de contenido contó que el avión en el que viajaba tuvo que regresar al aeropuerto pocos minutos después de despegar

Lo más superlike

James Rodríguez fue cuestionado por su actitud con la hija del presidente de la República. Mundial de fútbol

Colombia vs. Jordania: ¿dónde ver EN VIVO el partido? La IA predice al ganador

Colombia vs. Jordania se jugará este domingo 7 de junio en San Diego, como último amistoso antes del Mundial 2026.

Repertorio del Tour de Nicky Jam Nicky Jam

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estos fueron los 5 artistas invitados

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano