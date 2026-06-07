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Sheila Gándara fue cuestionada por videos de cuando tenía 18 años y esta fue su reacción

La creadora de contenido respondió a una usuaria de TikTok que cuestionó antiguos videos suyos y aseguró que no encuentra nada negativo en las imágenes que han vuelto a circular.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sheila Gándara arremetió contra quienes revivieron videos de su pasado
Sheila Gándara arremetió contra quienes revivieron videos de su pasado (Foto Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales después de responder a una serie de críticas que surgieron por videos de su pasado que comenzaron a circular nuevamente en TikTok.

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La influenciadora fue cuestionada por una creadora de contenido que suele comentar temas relacionados con figuras de la farándula nacional.

En uno de sus videos, la usuaria habló sobre antiguas grabaciones de Sheila y aseguró que estas no coincidirían con la imagen que actualmente proyecta en redes sociales.

La situación generó cientos de comentarios y llevó a Sheila a pronunciarse públicamente para defenderse de las acusaciones.

Sheila Gándara lanzó contundente mensaje a quienes usan videos de su pasado para criticarla
Sheila Gándara lanzó contundente mensaje a quienes usan videos de su pasado para criticarla (Foto Canal RCN)

¿Por qué están criticando a Sheila Gándara?

La polémica comenzó cuando una usuaria de TikTok compartió un video en el que mostraba clips antiguos de Sheila con el uniforme de porrista del equipo de fútbol Junior de Barranquilla.

Según la creadora de contenido, esas imágenes no serían coherentes con el estilo de vida que actualmente comparte Sheila en redes sociales, donde suele hablar sobre su fe e “ir los domingos a la Iglesia”

La publicación rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas entre quienes apoyaban las críticas y quienes consideraban que se trataba de situaciones ocurridas años atrás.

Reviven videos del pasado de Sheila Gándara y ella responde sin filtros
Reviven videos del pasado de Sheila Gándara y ella responde sin filtros (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Sheila Gándara ante las críticas?

La influenciadora decidió responder directamente en la sección de comentarios del video. Allí aseguró que muchas personas están compartiendo videos de cuando tenía 18 años como si hubieran descubierto algo negativo o escandaloso sobre ella.

Además, afirmó que no encuentra nada malo en las imágenes que han comenzado a circular nuevamente y cuestionó que algunas personas estén relacionando esos videos con sus creencias religiosas o con el hecho de asistir a la iglesia.

En medio de su respuesta, Sheila explicó que su familia siempre estuvo al tanto de las actividades que realizaba cuando era más joven. Según contó, su mamá sabía dónde estaba y qué hacía en esa época, por lo que nunca existió nada oculto alrededor de esa etapa de su vida.

La creadora de contenido también aclaró que únicamente participó como porrista en dos partidos y expresó su molestia por la forma en que algunas personas sacan conclusiones sin conocer el contexto completo de los hechos.

Finalmente, aseguró que muchas críticas se basan en interpretaciones que no corresponden a la realidad y cuestionó la facilidad con la que algunos usuarios hablan con certeza sobre situaciones que desconocen.

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