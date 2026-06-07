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Marc Anthony y Nadia Ferreira hacen lujoso baby shower para su hija

Aunque el nombre de la bebé sigue en reserva de Marc Anthony y Nadia Ferreira, la fiesta del baby shower pareció dar una pista.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Aunque el nombre de la bebé sigue en reserva de Marc Anthony y Nadia Ferreira, la fiesta del baby shower pareció dar una pista.
Aunque el nombre de la bebé sigue en reserva de Marc Anthony y Nadia Ferreira, la fiesta del baby shower pareció dar una pista | Photo by Mireya Acierto / AFP

En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 800 mil seguidores, la reconocida y hermosa modelo y reina de belleza paraguaya, Nadia Ferreira, reveló las fotos del lujoso baby shower que le hizo, junto a su esposo, el cantante Marc Anthony; a la bebé que viene en camino.

Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al revelar que esperan una niña
Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Tras revelar el género de la niña que van a dar a luz próximamente, hace dos meses, Nadia y Marc decidieron hacer una celebración a lo grande, con importantes invitados de la farándula internacional, para darle la bienvenida a la pequeña de la que aún no han dicho el nombre.

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De acuerdo con las fotos publicadas, los famosos escogieron un lujoso lugar, con un enorme jardín y un salón con muchos detalles románticos para celebrar la llegada de la pequeña.

En la decoración, fueron protagonistas muchas rosas de color rosado que contrastaban a la perfección con el verde de las hojas y del campo en el que se encontraban. Además, el salón tenía detalles blancos, dorados, verdes y rosa pastel que combinaban a la perfección con las flores en el techo y los candelabros.

Nadia lució un hermoso vestido largo, semiajustado, con escote strapless y muy sofisticado de color rosado que también combinaba tanto con la ocasión como con la decoración del lugar.

¿Qué famosos asistieron al baby shower de la bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony?

Las fotos más llamativas fueron las de la pareja y las de la mamá solita. Sin embargo, también se publicaron postales con algunos de los invitados del medio como la actriz Danielle Arciniegas, esposa de David Escobar de Piso 21; la cantante Natti Natasha, Lele Pons con su esposo Guaynaa, Prince Royce, entre otros.

¿Por qué el baby shower de Nadia Ferreira y Marc Anthony habría dado una pista del nombre de la bebé?

Una de las fotos que más llamó la atención de los internautas tiene que ver con un detalle de la decoración que podría estar dando una pista sobre el nombre de la niña, pues debemos recordar que aún no lo han hecho público.

Se trata de una enorme letra ‘M’ hecha de flores rosadas y que, para muchos, significa que es la inicial del nombre de la pequeña.

Teniendo en cuenta que el anuncio del embarazo se hizo en enero, muchos también ya están pendientes de las redes de los dos famosos, pues se cree que muy pronto llegará la bebé a sus vidas.

¿Cómo revelaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan bebé?
Marc Anthony y Nadia Ferreira hicieron celebración doble / (Foto de AFP)

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