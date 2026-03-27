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Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al revelar que esperan una niña: así lo anunciaron

Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprendieron a sus fans al mostrar cómo se preparan para recibir a una nueva integrante familiar.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al revelar que esperan una niña
Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Marc Anthony y Nadia Ferreira vuelven a posicionarse en el centro de la conversación digital. La pareja sorprendió a sus seguidores al hacer oficial el anuncio del género de su bebé a través de redes sociales

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¿Cómo revelaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan bebé?

La pareja anunció que esperan su segundo hijo juntos de una forma cargada de simbolismo. Eligieron el 28 de enero de 2026, fecha que coincide con su tercer aniversario de bodas, para hacer pública la noticia.

¿Cómo revelaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan bebé?
Marc Anthony y Nadia Ferreira hicieron celebración doble / (Foto de AFP)

La imagen elegida mostró las manos de Marc Anthony, Nadia Ferreira y su hijo mayor, Marquito, descansando sobre la pancita de la modelo. En el mensaje que acompañó la publicación en Instagram, Nadia escribió:

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito será un hermano mayor".

Este detalle no solo confirmó la espera del bebé, sino que también reforzó la cercanía y unión de la familia.

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¿Marc Anthony y Nadia Ferreira tendrán un niño o niña?

La revelación del género del bebé llegó el 27 de marzo de 2026. La pareja compartió una sesión de fotos familiar en un yate, donde todos vestían azul, pero el detalle clave fueron los pequeños zapatos rosados que Nadia sostuvo cerca de su vientre.

Junto a las imágenes, publicaron el mensaje en compañía de un emoji de corazón rosa.

"Una sorpresa llena de amor… Dios mediante"

Los internautas celebraron la noticia con comentarios como: "Mi niña hermosa te estamos esperando💕💗", "Mi vidaaaaaa!!! Una nueva miss universe 😍❤️", "Los zapatitos rosados son lo más tierno que he visto 😍"

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¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Marc Anthony es padre de ocho hijos: siete biológicos y uno adoptivo, de cuatro relaciones distintas. A pesar de la diferencia de edades, que van de los 32 años a la bebé que viene en camino, el artista afirma que posee buena relación con todos.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?
Marc Anthony es padre de ocho hijos / (Foto de AFP)

En varias entrevistas, Marc Anthony ha resaltado que mantiene una relación cercana con todos sus hijos, a pesar de las diferencias de edad y de sus compromisos.

El cantante ha dicho que su mayor arrepentimiento ha sido no poder dedicarles más tiempo, deseando poder quedarse en casa y vivir cada momento de sus vidas mientras crecen.

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