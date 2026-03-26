Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

Johanna Fadul y Juanse Quintero generaron gran preocupación entre sus seguidores tras verse involucrados en un accidente de tránsito. El actor registró en video lo sucedido y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante de La casa de los famosos Col confesó que la persona con la que salía le fue “infiel”

¿Cómo fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

Durante la tarde de este jueves 26 de marzo, Juanse Quintero sorprendió con una serie de videos en los que, sin dar mayor contexto, mostró que en las últimas horas se había visto involucrado, junto a Johanna Fadul, en un accidente de tránsito.

Así fue el accidente de Johanna Fadul y Juanse Quintero que quedó en video. (Foto Canal RCN).

En los videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar el vehículo de la pareja con algunas abolladuras y rayones, además de una mujer completamente alterada por lo sucedido.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Cómo será elegida la famosa que usará el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Al parecer, la mujer habría sido víctima de un conductor que chocó su moto, lo que provocó que esta impactara el auto de los actores y que ella saliera expulsada por el aire, según el relato que se alcanza a apreciar.

Susto para Johanna Fadul y Juanse Quintero tras accidente. (Foto Canal RCN).

"Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené, yo venía manejando, ni siquiera paré... No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima. Me paré de una", se escucha decir a la joven implicada en el accidente, en evidente estado de alteración.

El presunto responsable del accidente habría huido del lugar tras lo ocurrido. A pesar del impacto y el momento de angustia que vivieron los implicados, no habrían personas con heridas de gravedad.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Johanna Fadul y JuanSe Quintero ante el accidente?

Tras conocerse las imágenes del accidente, los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde expresaron su preocupación por el estado de salud de ambos y enviaron mensajes de apoyo.

Por lo pronto la pareja de actores no ha brindado mayores detalles sobre lo ocurrido y en qué culminó la situación en la que se vieron involucrados indirectamente.