En las últimas horas, una reconocida exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN rompió el silencio tras confesar que rompió el vínculo que tuvo con otro de sus compañeros a quien conoció en el reality.

Con base en esto, miles de internautas se han sorprendido con la reciente confesión que hizo la celebridad tras confesar que las cosas no dieron a frutos, luego de revelar públicamente que estaba conociendo a alguien.

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¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que rompió su relación?

El nombre de Marilyn Patiño se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue el vínculo que Marilyn Patiño tuvo con Renzo Meneses? | Foto: Canal RCN

Luego de ser eliminada, Marilyn acaparó la atención mediática tras un inesperado beso que tuvo con Renzo Meneses durante el carnaval de Barranquilla, quienes fueron captados por un video que se filtró en redes sociales.

A raíz de esta situación, ambos regresaron en una sección de “congelados” anunciándoles a las celebridades que se dieron la oportunidad de conocerse.

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Sin embargo, Marilyn confesó hace pocas horas que la oportunidad que se dio con Renzo para conocerse en modo sentimental se acabó al ver que cada uno continuó con su camino de manera separada.

Asi terminó Marilyn Patiño su romance con Renzo Meneses. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Marilyn Patiño tras romper su vínculo amoroso con Renzo Menses?

Recientemente, Marilyn Patiño fue una de las especiales invitadas al programa de Qué hay pa’ dañar?, una producción del Canal RCN, en donde realizó varias confesiones acerca de que terminó su romance con Renzo Meneses, expresando las siguientes palabras:

“Yo soy lunática, yo me creo mis cuentos. Después, me entero que Renzo le dice a Nicolás que tuvimos una relación abierta, cuando a mí no me gustan esos vínculos. Estábamos en mi cumpleaños y me mandan una foto de él besándose con una vieja, luego yo dije: ¿esto es en serio? Así que después, lo dejé. Igual, nunca pasó nada”, agregó Marilyn.

Posteriormente, Karina García le dio un valioso consejo a Marilyn Patiño, aconsejándole que más adelante tendrá la oportunidad de volver a conocer a otra persona.

Entre tanto, Marilyn se encuentra con el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia, junto a Beba y Luisa Cortina, en donde las tres están bajo a la expectativa de cuál de ellas regresará al reality.