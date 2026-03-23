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Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumor de su muerte con inesperado mensaje: “¿De qué me morí?”

Rumor sobre la muerte de Victoria Ruffo se viralizó y la actriz respondió con humor y claridad a la noticia falsa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Victoria Ruffo reaccionó a su supuesta muerte
La exesposa de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo, habló sobre su supuesta muerte. (Foto: AFP y Freepik)

La actriz mexicana Victoria Ruffo se volvió recientemente tendencia en redes sociales luego de que circulara un rumor sobre su supuesta muerte, la cual generó inquietud entre sus seguidores.

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¿Cómo reaccionó Victoria Ruffo al rumor de su muerte?

La noticia surgió a partir de un video presentado como si fuera un última hora, lo que provocó confusión entre los usuarios y posicionó el nombre de la actriz en las tendencias.

Tras la viralización del contenido, Victoria Ruffo fue abordada por medios de comunicación y decidió referirse a la situación.

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La actriz reaccionó con humor al ser consultada por el tema y restó importancia a lo ocurrido.

“¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron?”, expresó entre risas al conocer que en redes sociales se hablaba de su supuesto fallecimiento.

Además, señaló que no le afecta este tipo de rumores y afirmó que se encuentra bien de salud.

“Aquí estoy vivita y coleando”, comentó, dejando claro que no le da relevancia a esta información falsa.

Sin embargo, también mencionó que este tipo de contenidos puede generar preocupación en algunas personas, especialmente cuando se difunden sin verificación previa.

Durante la conversación, la actriz también compartió que ninguno de sus familiares o allegados la contactó tras la difusión del rumor, por lo que ella no le dio importancia a los comentarios sobre la información que circulaba en redes.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre su vida personal y su herencia?

En la misma entrevista, Victoria Ruffo también habló sobre aspectos de su vida personal.

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La actriz mexicana reveló que recientemente cumplió 25 años de matrimonio con su esposo, Omar Fayad, aunque aún no han podido realizar una celebración debido a sus compromisos laborales en distintos países.

También fue consultada sobre su testamento y los herederos que ha definido. En este punto, respondió de forma directa al referirse a su expareja, Eugenio Derbez, dejando claro que no forma parte de sus planes en ese sentido.

Sin embargo, en redes sociales continúan circulando reacciones de varios usuarios quienes aún creen que la famosa actriz mexicana falleció luego de haber tenido una delicada situación de salud.

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