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Alexa Torrex le termina a su prometido en La casa de los famosos Colombia: así fue el momento

Alexa Torrex sorprendió al poner fin a su compromiso con Jhorman Toloza frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Alexa Torrex rompe su compromiso con Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex rompe en vivo y en directo con su prometido en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Un hecho inesperado ha sacudido La casa de los famosos Colombia: Alexa Torrex decidió terminar su relación con Jhorman Toloza. Así se vivió el tensionante momento.

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¿Por qué terminó Alexa Torrex con su prometido Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia?

Tras la visita de Luisa Cortina al reality de Canal RCN bajo la dinámica de “Congelados”, Alexa Torrex decidió aprovechar las cámaras para anunciar que ya no era la prometida de Jhorman Toloza.

Alexa Torrex rompe en vivo y en directo con su prometido en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex rompe su compromiso con Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La decisión se tomó después de que Cortina se refiriera a ella, expresando que no creía que fuera capaz de traicionar a su prometido tras el supuesto shippeo con Tebi Bernal.

Esto provocó la reacción de Valentino Lázaro, quien arremetió contra la cantante señalando que le habían "pillado" su libreto.

Ante los comentarios, Alexa estalló y se quitó el anillo frente a todos, confirmando su ruptura con Toloza, manifestando que lo hacía para que dejaran de involucrarlo en los problemas que se viven dentro del reality.

En estos momentos, Colombia, terminó mi relación con mi esposo Jhorman Toloza. La terminó en este momento. Y él es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera", dijo.

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¿Cómo reaccionaron los habitantes de La casa de los famosos Colombia tras el anuncio de ruptura de Alexa Torrex con su prometido?

Tras la inesperada decisión de Alexa, Tebi y Alejandro Estrada se acercaron a la artista para tranquilizarla, mientras ella rompía en llanto y enviaba un mensaje a su prometido para que comprendiera su decisión.

Alexa Torrex sorprende al romper con su prometido en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex rompió en llanto tras terminar con su prometido en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

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¿Qué mensaje le envió Alexa Torrex a su prometido tras romper su relación con él en La casa de los famosos Colombia?

La joven de 26 años le expresó a Jhorman que, aunque quizá no comprendiera su decisión radical, esperaba que la aceptara.

Además, destacó algunas de sus cualidades e invitó a que pudieran mantener contacto una vez ella saliera del reality.

Cielo, es lo mejor, amor, sé que me estás viendo en este momento, tal vez no lo entiendas... Eres un gran hombre, un caballero, una excelente persona. Espero puedas entender la decisión que tome. Te amo con todo el corazón", concluyó.

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