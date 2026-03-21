Omar Murillo habría confirmado su orientación con una nueva foto junto a un hombre y un mensaje revelador
Omar Murillo generó reacciones en redes al publicar una foto junto a un hombre y un mensaje que despertó dudas sobre su orientación.
El actor Omar Murillo nuevamente ha generado revuelo en redes sociales al publicar una nueva fotografía junto a un hombre y un claro mensaje con el que estaría confirmando su verdadera orientación.
¿Qué publicó Omar Murillo que generó dudas sobre su orientación?
En las últimas horas, Omar Murillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha generado revuelo en redes sociales tras compartir una nueva fotografía junto a un hombre, acompañada de un mensaje que ha despertado todo tipo de interpretaciones.
A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de setecientos mil seguidores, el actor publicó una imagen en un gimnasio junto a un hombre rubio, en la que se observa cómo este lo ayuda durante su rutina de entrenamiento.
Además, compartió otras instantáneas en las que ambos posan mostrando sus bíceps, junto a dos botellas de agua casi idénticas, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación, el cual muchos consideran ambiguo y ha dado pie a múltiples reacciones.
¿Qué mensaje publicó Omar Murillo junto a las nuevas fotos que compartió que habrían confirmado su orientación?
El también conocido como 'Bola 8', quien desde hace algunos meses se encuentra radicado en Madrid, España, acompañó el carrusel de fotografías con un mensaje que no pasó desapercibido:
Aquí hay algo… pero no lo voy a explicar", escribió.
Sus palabras rápidamente generaron reacciones en las redes sociales, donde cientos de usuarios, a través de los comentarios, compartieron su opinión sobre lo que quiso decir.
¿Qué dijeron en redes de la nueva publicación de Omar Murillo junto a un hombre y el mensaje que dejó?
A través de los comentarios, varios internautas manifestaron su sorpresa ante las palabras del caleño, señalando que, aunque pudo tratarse de una broma, para muchos dejó entrever que hablaba en serio.
Por otro lado, también hubo quienes salieron en su defensa, recordando que cada persona es libre de vivir su vida como desee y sin dar explicaciones.
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De broma en broma, la verdad se asoma 😂", "Eso es para llamar la atención" y "A la gente qué le importa si le gustan los hombres, y si es así, ¿qué tiene? Cada quien hace con su cuerpito lo que le parezca", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.