Paola Jara rompe el silencio y reveló la pérdida de su bebé: Jessi Uribe no lo supo

El pasado 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a su hija Emilia, quien es considerada un milagro para ellos.

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Desde su nacimiento, los artistas han cuidado la privacidad de la menor, pero no han dejado de compartir detalles de cómo han vivido esta etapa, ya que han revelado historias y fotos en donde reflejan su felicidad de tener a su bebé.

Precisamente, recientemente Emilia cumplió cuatro meses y fue Jessi quien dejó ver un poco más su carita, causando revuelo re redes, en donde sus fans se han mostrado ansiosos por conocer a la niña.

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¿Por qué Paola Jara dice que Emilia es un milagro?

Paola Jara ya había revelado en tiempo pasado que ella habría sufrido la pérdida de un embarazo, pero recientemente se conoció que fueron dos ocasiones en las que ella tuvo que despedirse de la idea de ser madre.

Paola Jara se sinceró sobre la pérdida de sus bebés. (Foto/ Buen día, Colombia)

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Por eso considera a Emilia como un milagro, ya que en su momento pensó que no podría convertirse en mamá, no solo por las pérdidas que ya había sufrido, sino, además, justificó que podía correr riesgo por su edad.

¿Cómo vivió Paola Jara la pérdida de dos bebés?

Paola Jara abrió su corazón y en un podcast reveló con detalles las dos veces en las que tuvo que despedirse de sus bebés y de la idea de ser mamá.

Paola Jara destapó la dolorosa pérdida de su bebé. (Foto: Freepik)

De acuerdo con lo que reveló la artista, la primera vez que perdió a un hijo fue en Chile, pues según el relato, ella estaba compartiendo con sus fans y mientras que se tomaba fotos, se sintió muy mal, “viendo luces”, sintiéndose mareada.

La segunda vez, fue quizá igual de impactante, pero lo recordó con mucha nostalgia, ya que el día en el que Jessi Uribe hizo su primer Movistar Arena en Bogotá, ella se había comprometido a cantar con él.

Teniendo este compromiso en la noche, la cantante tuvo que irse por urgencias en la tarde y en hacer su show como si nada, sin embargo, esto no se lo comunicó a Jessi antes de su concierto, porque no quería preocuparlo.

En la entrevista, se notó el dolor que sintió Paola al recordad estos momentos difíciles que tuvo que vivir, pero en los que fue sostenida por Dios, según lo que reveló.