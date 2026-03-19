La Jesuu rompe silencio tras ser acusada de robo en los 15 años de Isabella Valdiri: ¿qué dijo?

El pasado 13 de marzo, la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes. Entre invitados se generó un rumor sobre supuestas desapariciones de elementos de la decoración, lo que involucró a La Jesuu.

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¿Qué pasó en los 15 años de Isabella Valdiri?

El evento de Isabella Valdiri reunió a amigos, compañeros de estudio y varias figuras públicas. La celebración destacó por la distribución de regalos de alto valor y por detalles lujosos en la decoración.

Andrea Valdiri celebró los 15 años de Isabella Valdiri, su hija / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Durante el inventario posterior, la empresa encargada de los centros de mesa reportó que faltaban 15 unidades, lo que generó rumores y comentarios de los internautas en redes sociales.

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¿Por qué involucran a La Jesuu?

En publicaciones de redes sociales, algunos usuarios señalaron que La Jesuu y La Blanquita habrían retirado los centros de mesa del evento, avaluados aproximadamente en 2 millones de pesos cada uno.

La Jesuu llamó la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Luego de ser cuestionada, La Jesuu aseguró que ella pensaba que se podían llevar y que, su proposito no fue desde hecho con mala intención. La creadora de contenido afirmó que los devolvería tan pronto como pudiera.

La información circuló principalmente en tono de broma, aunque generó curiosidad sobre los detalles de lo ocurrido.

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¿Cómo reaccionó La Jesuu ante las acusaciones en redes sociales?

Luego de que la información fuera ampliamente compartida en redes sociales, La Jesuu decidió romper el silencio y mostrar su posición frente a las acusaciones. Aunque al inicio compartió algunos videos que hacían en redes y se reía, los fans destacaron que, con el paso de los días, el tono cambió.

A través de sus historias de Instagram, citó una publicación en la que la información volvía a ser compartida y reveló que no entendía lo que sucedía.

"¿Qué es lo que está pasando?", cuestionó.

En redes destacan que estos comentarios dejan ver que La Jesuu buscó aclarar los rumores sin generar conflicto directo, y que prefiere responder a los señalamientos con calma y transparencia.