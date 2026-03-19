Karina García lanza inesperado mensaje en sus redes sociales: ¿es una indirecta para Yuli Ruiz?
Karina García llamó la atención tras revelar cómo actua con las personas que no son reales. En redes dicen que habla de Yuli Ruiz.
Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un mensaje que muchos interpretan como una indirecta a Yuli Ruiz. La creadora de contenido despertó curiosidad y comentarios entre sus seguidores.
¿Qué pasó entre Karina García y Yuli Ruiz?
El interés por la relación entre Karina García y Yuli Ruiz surgió nuevamente después de lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia. Durante el reality, Yuli se acercó a Altafulla, ex de Karina, e incluso protagonizó un beso que captó la atención de los internautas.
Así mismo, Ruiz llamó la atención al halagar a Altafulla y destacar algunos de sus atributos que le parecían atractivos. La creadora de contenido incluso propuso la idea de llevar a cabo un encuentro de tres (incluyendo a Karola, participante con la que Altafulla también se besó).
¿Karina García y Yuli Ruiz eran amigas?
Versiones anteriores indican que Karina y Yuli compartieron amistad antes de participar en el reality. Fotografías y videos de redes sociales las mostraban a ambas en actividades deportivas y reuniones sociales, lo que llevó a muchos internautas a afirmar que existía cercanía entre ellas.
Además, un testimonio de Yaya Muñoz, reavivó los rumores. La creadora de contenido señaló que Yuli mantenía una relación de cercanía con Karina. Afirmó que, en sus conversaciones, se comunicaba con García usando reiteradamente el término “amiga”.
¿Qué mensaje compartió Karina García en redes sociales?
Tras lo sucedido en La casa de los famosos Colombia, Karina llamó la atención en Instagram al hacer una dinámica donde los internautas podían pedirle ver fotos de su archivo personal. Un fan solicitó que mostrara una foto con “judas”, en alusión a personas que suelen traicionar a amigos o compañeros.
García respondió que prefería no conservar recuerdos junto a ese tipo de personas, dejando claro que no quería mantener vínculos ni recuerdos con quienes considera desleales, y que prefiere enfocarse en quienes realmente valen la pena en su vida.
"He tenido muchos judas en mi vida, pero esas fotos, la verdad, ya no existen. Solo conservo lo lindo", destacó.
Esta respuesta fue interpretada por muchos internautas como una referencia a Yuli Ruiz, dado el beso que esta protagonizó con Altafulla durante el reality.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike