Altafulla confiesa que llegó en busca del amor a La casa de los famosos: "necesito encontrarlo"

Altafulla volvió a La casa de los famosos Colombia por tres días, y desde su ingreso ha generado conversación por los inesperados momentos que ha vivido con algunas participantes del reality.

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¿Qué ha pasado con Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Altafulla ingresó el 16 de marzo a La casa de los famosos y, tras su llegada, ha dado de qué hablar en redes sociales. El cantante ha protagonizado momentos de cercanía y coqueteo con algunas participantes del reality.

Durante su primer día en el programa, protagonizó un beso con Karola a raíz de un reto que él mismo planteó. La dinámica consistía en que, si Tebi y Alexa se besaban, él haría lo mismo con Karola.

Altafulla protagoniza coqueteos en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, apareció conversando con Yuli Ruiz. En medio de la charla, la participante reveló que le parecían muy lindos sus ojos y que le resultaba muy atractivo. Poco después, ambos aparecieron besándose.

¿Qué dijo Altafulla sobre su llegada a La casa de los famosos Colombia?

Altafulla explicó que su actitud dentro del programa no es ser conflictivo, sino disfrutar la experiencia. Señaló que llega con una energía relajada, enfocada en compartir momentos agradables y abiertos al amor.

Altafulla revela detalles sobre los coqueteos en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, aseguró que está dispuesto a interactuar con quienes le muestren interés: si hay coqueteo, él también responde en la misma línea. El cantante reconoció que actualmente se encuentra en una etapa de soltería en la que se siente abierto a conocer a alguien.

" Si me coquetean, hay coqueteo", destacó

Finalmente, indicó que prefiere las conexiones directas, cara a cara, ya que considera importante vivir las experiencias dentro del reality para poder tomar decisiones.

¿Qué dijo Altafulla sobre el amor?

Altafulla aseguró que otro de sus objetivos dentro del reality es encontrar el amor. El cantante reconoció que en la temporada pasada no tuvo buenos resultados, sin embargo, no descarta que en esta oportunidad la situación pueda ser diferente.

Yo necesito encontrar el amor. La vez pasada no me fue bien, de pronto, ¿quién quita?

Además, mencionó que también podría aportar consejos a otros participantes sobre este tema. Según explicó, considera que el amor debe vivirse en el momento y no dejarse para después, ya que, desde su perspectiva, puede perderse.