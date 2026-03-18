Yuli Ruiz protagoniza coqueteo con Altafulla en La casa de los famosos Colombia: ¿qué le dijo?

Yuli Ruiz vuelve a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de su ruptura con Alejandro Estrada. En esta ocasión, la participante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención tras sostener una inesperada conversación con Altafulla.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

La relación de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz ha pasado por cambios que generan todo tipo de comentarios en redes. Los internautas destacan que ha pasado de ser el romance principal de La casa de los famosos Colombia a una ruptura cargada de acusaciones.

Tras varias semanas de un noviazgo oficial dentro de la casa, la relación terminó. Yuli Ruiz fue quien tomó la iniciativa de "ponerle freno" a la situación, argumentando que se sentía abrumada por la velocidad de la relación y que necesitaba enfocarse en su propio juego.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz terminan su relación / (Foto del Canal RCN)

Ruiz confesó que se sentía "controlada" por él. Mencionó que Alejandro se molestaba si ella interactuaba con ciertos participantes con los que él tenía conflictos.

Por su parte, el actor se ha mostrado afectado, afirmando que las declaraciones son falsas y que no suele tener ese tipo de actitudes.

¿Qué conversación entre Altafulla y Yuli Ruiz llamó la atención?

Tras el ingreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, se han generado varias interacciones inesperadas. Una de ellas se llevó a cabo junto a Yuli Ruiz.

Mientras la creadora de contenido se encontraba preparando comida, Altafulla no dejaba de mirarla fijamente. Como respuesta, Yuli se rió y procedió a halagarlo.

"Oiga, con todo el respeto, qué ojazos", le dijo.

Ante esto, Altafulla respondió: “a la orden”, captando la atención de Karola, quien también es participante de La casa de los famosos Colombia.

Altafulla y Yuli Ruiz llamaron la atención de Karola en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Karola tras la conversación de Altafulla y Yuli Ruiz?

Karola, quien estaba presente en el mismo lugar, le pidió a Yuli que no se acercara demasiado a “su novio”, refiriéndose a Altafulla. Este comentario surgió después de que Karola se hubiera besado con Altafulla durante el primer día de su ingreso al reality.

Ante esta intervención, Altafulla respondió que él era “novio de las dos” y que no se preocuparan por eso. Como reacción, Yuli planteó la posibilidad de una cita entre los tres, comentando que le llamaba la atención imaginar todo lo que podría suceder.