Altafulla y Karola protagonizaron un beso en La casa de los famosos Colombia: ¡así pasó!

Tras la llegada de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, su participación ha dado de que hablar. En redes no paran de hablar acerca del inesperado momento que el cantante protagonizó junto a Karola.

¿Por qué Altafulla está en La casa de los famosos Colombia?

Andrés Altafulla, el ganador de la temporada 2025, regresó a La casa de los famosos Colombia este lunes 16 de marzo de 2026 con una misión muy específica: ser el cómplice del "líder tirano".

En compañía de Eidevin, lider de la semana, deberá establecer acuerdos y estrategias. Como parte de su rol, está involucrado en las decisiones y en varias de las dinamicas que se desarrollen dentro del reality.

Altafulla vuelve a La casa de los famosos Colombia como complice del líder tirano / (Foto del Canal RCN)

Su regreso causó revuelo no solo por ser el ganador de la segunda temporada del reality, sino también porque su presencia comenzó a influir en las relaciones dentro de la casa.

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¿Por qué Altafulla y Karola se besaron en La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación que posteriormente se difundió en redes sociales, Altafulla propuso un reto a sus compañeros Alexa y Tebi en medio de una dinámica dentro de la casa.

El cantante planteó que, si ambos aceptaban darse un beso frente al grupo, él también asumiría el mismo compromiso con Karola.

Altafulla y Karola protagonizaron un beso en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Tras cumplirse lo planteado, Altafulla decidió llevar a cabo lo prometido junto a Karola, lo que generó reacciones inmediatas dentro y fuera de la casa.

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¿Qué dijeron Altafulla y Karola sobre su beso en La casa de los famosos Colombia?

Tras el momento, varios de sus compañeros reaccionaron con gritos y comentarios dentro de la casa. Karola repetía que no podía creer lo que estaba pasando, mientras Altafulla insistía en que todo se daba desde la amistad.

Además, ambos dejaron claro ante los demás participantes que el beso ocurrió como parte de la dinámica y sin otra intención.

"Somos amiguitos, solo somos amiguitos", decían

Tras las reacciones que dejó el beso entre Altafulla y Karola, la atención ahora se traslada a lo que viene en La casa de los famosos Colombia.

Este miércoles, el líder tirano hará algunos cambios en las habitaciones, una decisión que ya genera expectativa en redes, donde los internautas debaten sobre posibles cambios en la convivencia. La atención está puesta en lo que podría ocurrir en la gala de las 8:00 p.m.