En las últimas horas, el nombre de Valerie de La Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital y deportista, sino que también, por ser reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

La eliminación de Beba se llevó a cabo en la pasada gala de eliminación el 15 de marzo, en el que el público tomó la decisión en apoyar a su participante con mayor preferencia y el que obtuviera menor puntaje, saldría de la competencia.

Por su parte, la eliminación de Beba generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas y, también, por parte de algunos exparticipantes que hicieron parte de la competencia y una de las más resonadas es la de Johanna Fadul.

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¿Cómo fue la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026?

Recordemos que hace unas semanas, la reconocida actriz colombiana, Johanna Fadul, acaparó la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras ser una de participantes de La casa de los famosos Colombia.

Así fue la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, fue expulsada de la competencia tras un comentario que le hizo a Campanita, el cual tomó la decisión del Jefe en que fuera eliminada del reality.

Por su parte, el pasado 15 de marzo, Beba se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener un puntaje del 9.50% tras la decisión que tomó el público en las votaciones.

Con base en esto, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano aprovecharon la oportunidad para pronunciarse en redes tras la eliminación de Beba, quien captó la atención por sus controversiales comentarios y estrategias.}

Este mensaje dejó Johanna Fadul tras la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia. | Fotos: CanaL RCN

¿Cuál fue la inesperada reacción de Johanna Fadul tras la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia 2026?

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Tras la reciente eliminación de Beba de La Cruz en La casa de los famosos Colombia, la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, compartió una pieza, en la que se refleja el paso de la influenciadora al ser eliminada.

Por ello, la actriz Johanna Fadul no dudó en dejar su polémica reacción en la publicación del Canal RCN, expresando de manera inesperada las siguientes palabras:

“Ve, qué tan raro”, agregó Johanna.

Con base en esto, muchos internautas aprovecharon la oportunidad para compartir su perspectiva, en especial, al ver que entre Beba y Johanna no existía la mayor de las “afinidades”.