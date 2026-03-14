Falleció un reconocido influenciador colombiano Alejo Little quien alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a su carisma y a los videos con los que se hizo viral por su baja estatura. La noticia de su muerte ha causado conmoción entre seguidores y creadores de contenido que lo acompañaron durante su crecimiento en plataformas digitales.

¿Quién era Alejo Little, influenciador colombiano que se hizo viral por su baja estatura?

David Alejandro Peláez Marín, mejor conocido en redes sociales como Alejo Little, fue un creador de contenido paisa que destacó en plataformas digitales por sus videos que mezclaban humor y mensajes de superación personal. Con este estilo logró conectar con millones de personas, especialmente jóvenes que, al igual que él, enfrentaron discriminación y ac0s0 escolar.

¿Quién fue la reconocida influencer que falleció? | Foto: Freepik

Bajo el lema “Bullying sin medida es amarse sin medida”, Alejo llevó su mensaje más allá de las redes sociales. A sus 33 años visitó colegios y universidades para compartir su experiencia de vida e inspirar a nuevas generaciones.

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Alejo Little convivía con displasia ósea, una condición genética que afectó el desarrollo de sus huesos y que hizo que midiera aproximadamente 90 centímetros. A partir de su propia historia, el creador de contenido hablaba abiertamente sobre la prevención del bullying escolar.

¿Cuál fue la causa de muerte de Alejo Little, influenciador colombiano que se hizo viral por su baja estatura?

Hasta el momento, la causa de muerte de Alejo Little no ha sido revelada públicamente, por lo que se desconoce el motivo exacto de su fallecimiento.

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Sin embargo, se sabe que el influenciador tuvo que usar una bala de oxígeno durante sus últimos días debido a complicaciones de salud. Así lo reveló el propio creador de contenido a través de sus redes sociales, donde apareció en las fotografías de la celebración de su cumpleaños número 33 con una cánula nasal.

Por ahora, familiares y amigos cercanos a Alejo Little no se han pronunciado públicamente sobre esta lamentable pérdida, mientras que seguidores del influenciador permanecen a la espera de información oficial.