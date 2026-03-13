Este viernes 13 de marzo, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que se han presentado tras el inicio de la fiesta de 15 años de Isabella, hija de la creadora de contenido digital, Andrea Valdiri.

Por esta razón, muchos internautas han generado una gran variedad de opiniones no solo por la millonaria celebración, la cual tiene un valor de aproximadamente 2.500 millones de pesos, sino que también, por todos los detalles que se han compartido acerca de la fiesta de 15 años.

Con base en esto, salió a la luz un video en el que se muestra el lujoso vestido que utilizaron Isabella y Andrea tras el inicio de la celebración, la cual se está llevando a cabo en La Serrezuela, Cartagena.

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¿Cuál fue el video que salió a la luz tras el ingreso de Isabella junto a La Valdiri en el inicio de su fiesta de 15 años?

Cabe destacar que una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del inicio de la fiesta de los 15 años de Isabella, en el centro comercial La Serrezuela, en la ciudad de Cartagena.

Así llegó Iabella Valdiri su fiesta de 15 años. | Foto: Freepik

Por esta razón, salió a la luz en las plataformas digitales en las que se refleja con detalle cómo fue el ingreso de Isabella en su lujosa celebración.

En el video se evidencia que una gran variedad de artistas tuvo la oportunidad de realizar una composición musical tras el ingreso de Isabella, quien lució un vestido claro con lujosos detalles.

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Así también, tuvo la oportunidad de ingresar junto a su madre, Andrea Valdiri, quien lució un elegante vestido de color rojo vino, en el que tuvo la oportunidad de acompañar a su hija en uno de los momentos más importantes de su vida.

¿Qué ha dicho Andrea Valdiri tras la celebración de los 15 años de su hija Isabella?

Es clave mencionar que Andrea Valdiri se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Video sale a la luz tras la llegada de Isabella Valdiri a sus 15 años. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha mostrado sumamente entusiasmada tras la celebración de la fiesta de su hija Isabella, quien se ha convertido en una de sus principales fuentes de inspiración junto a su hija Adhara.