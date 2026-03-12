Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Prometido de Alexa Torrex sorprende con decisión tras polémica con Tebi: "Esta batalla se acabó"

Jhorman Toloza rompió el silencio luego que Alexa Torrex confesara su gusto por Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Prometido de Alexa Torrex tomó decisión tras shippeo de ella con Tebi Bernal
Jhorman Toloza sorprendió con video en medio de polémica de ella con Tebi Bernal. (Fotos Canal RCN)

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, Alexa Torrex y Tebi Bernal, se han convertido en tendencia por el aparente ‘shippeo’ que ha surgido entre ellos dentro del reality.

¿Qué ha dicho Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, del 'shippeo' de ella con Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Esta atracción entre Alexa y Tebi ha escalado hasta el punto que ambos han tenido que hablar en varias oportunidades para dejar claro que no puede pasar nada entre ellos por sus relaciones de afuera.

Sin embargo, en una reciente dinámica en La casa de los famosos Colombia ambos confesaron su gusto por el otro y hasta detallaron lo que les atraía.

Estas declaraciones no pasaron por desapercibido y llegaron hasta las parejas de ambos afuera de la competencia, siendo Jhorman Toloza, el prometido de Alexa uno de los primeros en pronunciarse.

El creador de contenido compartió primero una historia en donde mostró que está al tanto de todo lo que está pasando y en la mañana del 12 de marzo sorprendió al colocar un curioso video y mensaje.

Jhorman Toloza
Jhorman Toloza se pronunció tras confesión de Alexa y Tebi. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el curioso mensaje que colocó prometido de Alexa Torrex en medio de la polémica de ella con Tebi Bernal?

Jhorman Toloza colocó un curioso mensaje en sus historias de Instagram en donde dejó un clip de la película "300" en donde habla de una batalla que parece perdida.

- Esta batalla se acabó. - Esta batalla se acaba cuando yo diga que se acaba.

En el video compartido por el prometido de Alexa se hace alusión a no rendirse fácil y jamás retirarse de una batalla por más difícil que parezca, haciendo referencia a la ley espartana.

Junto al video, Jhorman dejó un claro y directo "Hasta el final", mostrando así su apoyo a su prometida a pesar de toda la polémica que se vive por el 'shippeo' de ella con Tebi Bernal.


Cabe resaltar que, Jhorman en recientes entrevistas ha dejado claro que confía plenamente en Alexa Torrex y que cree que fue Tebi el que se ha encargado de confundirla a nivel sentimental de manera estratégica.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.

