Jay Torres aclara si volvería a La casa de los famosos Colombia 3; esto expresó el cantante

El cantante puertorriqueño Jay Torres sorprendió al responderle a sus seguidores si entraría de nuevo a La casa de los famosos Colombia 3.

Jay Torres habló de su paso por La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Jay Torres volvería a La casa de los famosos Colombia 3?

Jay Torres quedó eliminado el 15 de febrero tras recibir poco apoyo del público. Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el artista habló de su participación en el reality y de si quedó con ganas de volver.

Su respuesta fue contundente: nunca se debe decir nunca. Aunque no cree que vaya a regresar, no descarta contemplar la posibilidad en algún momento.

El intérprete aseguró que el programa le permitió impulsar su carrera y ganar visibilidad en Colombia.

Para él, la experiencia fue un trampolín que le abrió puertas y lo ayudó a mostrar su talento.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex estalló tras supuesto 'shippeo' de ella con Tebi Bernal: ¿qué dijo?

Jay recalcó que su intención siempre fue sobresalir por su música y no por polémicas, aunque reconoció que en el medio muchas veces las controversias son necesarias para mantenerse vigente.

Jay Torres fue el sexto eliminado de la competencia y expresó que su salida ocurrió en el momento que debía ser.

Según él, todo se dio bajo la voluntad de Dios y no se arrepiente de nada de lo que hizo o dejó de hacer dentro del juego.

Su participación, aunque breve, le dejó aprendizajes y la satisfacción de haber mostrado su esencia sin recurrir a estrategias que no iban con su personalidad.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre su cercanía con Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, su nombre volvió a sonar recientemente cuando Sofía Jaramillo, también exparticipante, confesó públicamente si sentía atracción por él.

La modelo aclaró que lo considera una buena persona y que no lo ve más allá de una amistad, lo que generó reacción inmediata entre sus seguidores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino Lázaro y Beba usan el poder del espionaje y le revelan a Yuli Ruiz la deslealtad de Tormenta

También Jay ha sido visto en compañía de Nicolás Arrieta, quien actualmente participa como panelista invitado en el programa matutino del Canal RCN, Buen Día Colombia.

Nicolás, por su parte, ha mostrado en sus redes sociales lo feliz que se siente de que le den la oportunidad de demostrar su talento en la conducción y presentación de programas, un rol que le permite explorar nuevas facetas profesionales y conectar con la audiencia desde otro lugar.