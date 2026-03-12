Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W hizo confesión y Pipe Bueno la interrumpió con comentario que la incomodó, ¿qué dijo?

Luisa Fernanda W hizo una confesión y Pipe Bueno la interrumpió con un comentario inesperado que le causó molestia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W hablaba de comida paisa y Pipe Bueno lanzó comentario que la incomodó. (Foto: Canal RCN))

A través de las historias de Instagram, la creadora de contenido Luisa Fernanda W contó a sus millones de seguidores que llegó a Medellín y compartió un detalle sobre lo primero que suele hacer cuando visita la ciudad.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la bandeja paisa en Medellín?

La influenciadora comentó que cada vez que está en la capital antioqueña le dan muchas ganas de comer, por lo que mencionó algunos platos típicos de la región que suelen llamar su atención cuando regresa.

Durante el video que publicó en sus historias, Luisa Fernanda W mencionó que uno de sus platos favoritos es la bandeja paisa.

Sin embargo, la creadora de contenido también recordó a sus seguidores un detalle particular sobre su forma de comer este plato.

Luisa Fernanda W hablaba de comida paisa y Pipe Bueno lanzó comentario que la incomodó. (Foto: AFP)

Según explicó, aunque le gusta mucho, no es fanática de los fríjoles, por lo que suele comerlos de una manera diferente.

En su relato, señaló que no le gusta la “pepa” del fríjol, pero sí disfruta el caldo que queda en la preparación.

Mientras explicaba esto, fue interrumpida por su pareja sentimental, el cantante Pipe Bueno, quien apareció durante la grabación y le preguntó por qué no le gustaban los fríjoles.

¿Qué pasó cuando Pipe Bueno interrumpió el video de Luisa Fernanda W?

Antes de que Luisa Fernanda W respondiera, el artista hizo un comentario diciendo: “los peos”, a lo que ella respondió que podría ser una de las razones.

Sin embargo, también agregó que el motivo principal tenía que ver con la textura de los fríjoles.

Luisa Fernanda W hablaba de comida paisa y Pipe Bueno lanzó comentario que la incomodó. (Foto: AFP)

Tras el comentario, la creadora de contenido cambió por un momento su gesto y se quedó en silencio unos segundos mientras miraba hacia el piso. Luego retomó la conversación señalando que, en general, todo le gusta de la comida.

Como se conoce, desde hace un tiempo Luisa Fernanda W y Pipe Bueno decidieron buscar nuevos rumbos profesionales y mudarse a Ciudad de México, en México.

Sin embargo, durante este 2026 se les ha visto en varias ocasiones en Colombia cumpliendo también con algunos compromisos e incluso estuvieron recientemente en un retiro espiritual.

