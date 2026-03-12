El cantante Lucas Arnau sufrió una de las pérdidas más duras, la de su mascota y más por la forma en que sucedieron los hechos, así sucedieron los hechos.

Mascota de Lucas Arnau falleció luego que lo atropellara sin culpa

El cantante compartió un video en la noche del 11 de marzo en donde revelaba que su perro Tunchito estaba en grave estado de salud luego de sufrir un accidente.

Según contó Lucas Arnau al parecer su mascota se le atravesó en el camino cuando iba manejando y no alcanzó a reaccionar por lo que lo que lo estrelló, ocasionándole una fractura en una de sus paticas y comprometiéndole uno de sus pulmones.

Familia hoy no les tengo una buena noticia, aquí está mi niño, vivimos un accidente terrible, se me atravesó en el carro y lo pisé, obviamente sin querer.

El cantante entre lágrimas y mostrando a su mascota aullando del dolor, les pidió a sus seguidores y seres queridos que lo ayudaran con una oración para que su fiel compañero sobreviviese ya que según el dictamen de los médicos veterinarios tenía la mitad probabilidades de salvarse de la cirugía que le harían.

Sólo les pido una rezadita por mi gordito que no se nos vaya a ir por este accidente. Tiene la manito izquierda con fractura grande ( esto tiene solución) pero además, tiene un pulmón comprometido lleno de agua que le da una probabilidad del 50% de sobrevivir.

Lucas Arnau se despidió de su mascota.

¿Cómo confirmó el fallecimiento de su mascota Lucas Arnau?

El cantante aseguraba en dicho video su esperanza por ver a su mascota superar esta prueba porque tenía un dolor inexplicable en su corazón al imaginarse perderlo.

Es inexplicable el amor que siento por él, no quiero perderlo, me duele en el alma esta situación, que impotencia la que se siente.

Sin embargo, a primera hora de este 12 de marzo el cantante confirmó lo más difícil, su perrito Tunchito no aguantó la cirugía y falleció.

Lucas Arnau compartió unas emotivas fotografías de su perro desde su llegada cuando era un bebé hasta días antes de su muerte.

Esto lo hizo junto a unas emotivas palabras en donde le agradeció por su amor y lealtad, asegurando que ahora será un nuevo angelito para él y su familia.

Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido, GRACIAS Tunchito, quedaste tatuado en mi alma para siempre, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Descansa en paz angelito de mi vida.



Como era de esperarse esta noticia entristeció a todos los seguidores y amigos de Lucas, quienes desde el 11 de marzo estaban pendientes de la salud de Tunchito, con la esperanza de verlo salir victorioso de esa cirugía.

Por eso, muchos aprovecharon para enviarle ánimo al artista en este momento tan difícil y más por la forma en que sucedieron las cosas.