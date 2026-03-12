Curiosa figura apareció en el cielo durante misa por los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez

Han pasado más de dos meses desde el accidente aéreo que apagó una de las voces más queridas del género popular, Yeison Jiménez, de parte de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Extraño suceso durante misa por los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez quedó captado en cámara

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez no deja de generar conmoción y tristeza en sus seguidores, quienes continúan recordándolo y rindiéndole homenajes.

Al cumplirse dos meses de su fallecimiento, varias personas se reunieron justamente en el lugar donde ocurrió el accidente para celebrar una misa en su memoria y elevar oraciones por el artista y los otros fallecidos.

Este lugar situado en una vereda de Paipa, Boyacá fue el lugar elegido por seguidores del artista para celebrar la eucaristía y en medio de esta una fanática grabó una curiosa figura en el cielo.

Captaron figura en el cielo en homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

¿Cuál fue la figura que apareció en el cielo en misa por los dos meses de Yeison Jiménez?

En el lugar donde ocurrió el accidente de Yeison Jiménez se realizó una misa por los dos meses de su muerte, pero una curiosa figura en el cielo sorprendió a los asistentes.

Durante la ceremonia religiosa, varios asistentes levantaron la mirada al cielo al notar una forma particular entre las nubes que rápidamente llamó la atención.

Algunos de los presentes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que la figura parecía tener una forma especial, la de un corazón, lo que generó todo tipo de reacciones y comentarios.

Mientras unos lo interpretaron como una simple coincidencia o un efecto visual de las nubes, otros lo tomaron como una señal simbólica en medio del homenaje al cantante, quien tenía como lema la frase "Con el corazón".

Cabe resaltar que, no es la primera vez que graban curiosas figuras en el cielo en el lugar en el que falleció Yeison Jiménez, ya que en ocasiones anteriores otros internautas han compartido videos y fotos en los que se alcanzan a percibir curiosas siluetas en el cielo como caballos y hasta el rostro del artista.