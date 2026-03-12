Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Curiosa figura apareció en el cielo durante misa por los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez

En el lugar donde ocurrió el accidente de Yeison Jiménez se realizó una misa por los dos meses de su muerte y apareció figura en el cielo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Suceso apareció en el cielo en misa de Yeison Jiménez
Apareció curiosa silueta en misa por los dos meses de Yeison Jiménez. (Fotos AFP: Raul ARBOLEDA y Freepik)

Han pasado más de dos meses desde el accidente aéreo que apagó una de las voces más queridas del género popular, Yeison Jiménez, de parte de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Artículos relacionados

Extraño suceso durante misa por los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez quedó captado en cámara

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez no deja de generar conmoción y tristeza en sus seguidores, quienes continúan recordándolo y rindiéndole homenajes.

Al cumplirse dos meses de su fallecimiento, varias personas se reunieron justamente en el lugar donde ocurrió el accidente para celebrar una misa en su memoria y elevar oraciones por el artista y los otros fallecidos.

Este lugar situado en una vereda de Paipa, Boyacá fue el lugar elegido por seguidores del artista para celebrar la eucaristía y en medio de esta una fanática grabó una curiosa figura en el cielo.

Sonia Restrepo estuvo en encuentro espiritual
Captaron figura en el cielo en homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la figura que apareció en el cielo en misa por los dos meses de Yeison Jiménez?

En el lugar donde ocurrió el accidente de Yeison Jiménez se realizó una misa por los dos meses de su muerte, pero una curiosa figura en el cielo sorprendió a los asistentes.

Durante la ceremonia religiosa, varios asistentes levantaron la mirada al cielo al notar una forma particular entre las nubes que rápidamente llamó la atención.

Algunos de los presentes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que la figura parecía tener una forma especial, la de un corazón, lo que generó todo tipo de reacciones y comentarios.

Mientras unos lo interpretaron como una simple coincidencia o un efecto visual de las nubes, otros lo tomaron como una señal simbólica en medio del homenaje al cantante, quien tenía como lema la frase "Con el corazón".

Cabe resaltar que, no es la primera vez que graban curiosas figuras en el cielo en el lugar en el que falleció Yeison Jiménez, ya que en ocasiones anteriores otros internautas han compartido videos y fotos en los que se alcanzan a percibir curiosas siluetas en el cielo como caballos y hasta el rostro del artista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así manejan el hate Jhonny Rivera y Jenny López por su romance Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó cómo él y Jenny López manejan el hate por su relación

Jhonny Rivera habló de cómo él y Jenny López manejan las críticas por su relación, y la razón por la que se enamoró de ella.

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre la bandeja paisa y Pipe Bueno la interrumpió con comentario Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W hizo confesión y Pipe Bueno la interrumpió con comentario que la incomodó, ¿qué dijo?

Luisa Fernanda W hizo una confesión y Pipe Bueno la interrumpió con un comentario inesperado que le causó molestia.

Jay Torres respondió si volvería. La casa de los famosos

Jay Torres aclara si volvería a La casa de los famosos Colombia 3; esto expresó el cantante

Jay Torres respondió a sus seguidores sobre un posible regreso a La casa de los famosos y generó expectativa con sus palabras.

Lo más superlike

Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO Viral

Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO

Un video que circula en redes sociales mostraría el momento exacto del accidente de tránsito en el que falleció el cantante barranquillero Zalek.

Mariana Zapata le dice a Eidevin que no va a funcionar en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Mariana Zapata dejó en shock a Eidevin con confesión en La casa de los famosos

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?