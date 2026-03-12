¿Juliana Galvis tiene pareja? La actriz de 'Las de siempre' rompió el silencio sobre su vida amorosa

La actriz colombiana Juliana Galvis volvió a llamar la atención en redes sociales luego de hablar con total sinceridad sobre su vida sentimental.

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La artista, recordada por su participación en diferentes producciones de televisión y actualmente en la serie Las de siempre, decidió aclarar una pregunta que, según ella misma confesó, recibe constantemente por parte de sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje directo en el que habló abiertamente sobre su situación amorosa, sorprendiendo a muchos con su respuesta.

Juliana Galvis reveló cómo está su vida amorosa actualmente. (Foto Canal RCN)

¿Juliana Galvis tiene pareja?

La actriz decidió hacer lo que llamó un “reporte oficial” sobre su vida amorosa para responder a quienes constantemente le preguntan si está saliendo con alguien.

En su publicación, Galvis fue muy clara: actualmente no tiene pareja. De hecho, aseguró que lleva bastante tiempo soltera y que no hay ningún romance en su vida en este momento.

La actriz explicó que no solo no está en una relación formal, sino que tampoco tiene coqueteos ni situaciones sentimentales en desarrollo. Según contó, su presente está marcado por la tranquilidad y el bienestar personal.

"Hace MUCHO, MUCHO tiempo estoy SOLA, SOLA. Sin romances. Sin “arrocitos en bajo”. Sin coqueteos", escribió

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Incluso comentó con humor que para que su situación cambie tendría que aparecer alguien realmente especial en su vida. En su mensaje también bromeó sobre lo difícil que puede ser encontrar a la persona adecuada, algo con lo que muchos de sus seguidores se sintieron identificados.

"(Porque la calle está dura… y el mercado del usado anda escaso de producto premium.) 😅", agregó

A pesar de estar soltera, Galvis dejó claro que se siente feliz con su situación actual y que disfruta de la paz y estabilidad que ha construido en esta etapa de su vida.

¿Quién es la expareja de Juliana Galvis?

En el pasado, la actriz estuvo casada con el productor audiovisual Pedro Dávila, con quien formó una familia y tuvo a su hija, Ágatha, nacida en 2014.

Durante varios años, la pareja vivió en México debido a proyectos profesionales y compromisos laborales. Sin embargo, con el tiempo su relación llegó a su fin y en 2018 decidieron separarse.

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A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación respetuosa y cordial, principalmente por el bienestar de su hija. En redes sociales, la actriz ha mostrado en algunas ocasiones que continúan compartiendo momentos familiares y mantienen una buena comunicación.

Pedro Dávila es el fundador de Miracol Media, una productora enfocada en contenido audiovisual, lo que también explica la cercanía profesional que ambos han tenido con la industria del entretenimiento.

En entrevistas pasadas, Galvis ha señalado que su separación fue resultado de una crisis en la relación. Finalmente, ambos tomaron la decisión de seguir caminos diferentes para priorizar su bienestar personal y mantener una relación sana como padres.