Nicolás Arrieta arremete contra seguidora que lo llama "patético"

Nicolás Arrieta reaccionó a los mensajes de una seguidora que lo llamó “patético” por su participación en televisión y respondió con un comentario irónico en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Seguidora llamó ‘patético’ a Nicolás Arrieta y él no se quedó callado
Seguidora llamó ‘patético’ a Nicolás Arrieta y él no se quedó callado. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de reaccionar públicamente a algunos comentarios negativos que ha recibido por parte de usuarios.

El influenciador decidió responder con ironía a quienes lo han criticado por su reciente participación en televisión.

Arrieta, quien actualmente se encuentra participando como panelista invitado en el programa matutino Buen día, Colombia, compartió en sus redes sociales varios mensajes que recibió por parte de una seguidora, lo que generó conversación entre sus seguidores.

Nicolás Arrieta reaccionó a seguidora que se burló de su trabajo en Buen día, Colombia
Nicolás Arrieta reaccionó a seguidora que se burló de su trabajo en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Nicolás Arrieta luego de ser llamado patético?

En las capturas de pantalla publicadas por el creador de contenido se puede ver el mensaje de una usuaria que lo calificaba como “patético” y se burlaba de su presencia en televisión.

En el texto, la persona hacía referencia a su participación en el programa matutino y aseguraba que estaba presentando lo que describió como un “programa de chismes de viejas”.

Lejos de responder con enojo, Arrieta optó por contestar con sarcasmo. En su respuesta, el influenciador aceptó de forma irónica el calificativo y aseguró que lamentaba no cumplir con las expectativas de la persona que lo criticaba.

“Perdón por no cumplir tus estándares, pero a mí me parece muy cool que la televisión le dé la oportunidad a alguien como yo. Patético”, escribió Arrieta en su respuesta.

Posteriormente, el creador de contenido publicó un video en sus redes sociales en el que continuó reaccionando a los comentarios. En el clip, invitó a sus seguidores a verlo en el programa y, con tono humorístico, se refirió a sí mismo como “su bad boy patético favorito”.

Además, en el mismo video comentó que esta experiencia representa para él una nueva etapa profesional. Incluso bromeó diciendo que se trata de su “primera chamba”, destacando que el trabajo en televisión puede ser exigente.

¿Por qué está Nicolás Arrieta en Buen día Colombia?

La participación de Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia se dio luego de su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia, reality que ha generado gran conversación en redes sociales.

Tras su salida del programa, el creador de contenido fue invitado como panelista para comentar y analizar lo que ocurre dentro de la casa junto a los presentadores del matutino.

Desde entonces, Arrieta ha participado durante aproximadamente dos semanas en el espacio, donde comparte opiniones y reacciones sobre los momentos más comentados del reality.

El influenciador también ha expresado públicamente su agradecimiento con el canal por la oportunidad, señalando que este representa su primer trabajo formal en televisión, más allá de su paso como participante en el reality show.

Nicolás Arrieta agradeció a Canal RCN por la oportunidad de trabajo.
Nicolás Arrieta agradeció a Canal RCN por la oportunidad de trabajo. (Foto Canal RCN)
