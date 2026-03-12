El mundo del hip hop está de luto tras conocerse la muerte de un reconocido DJ y locutor radial que durante décadas se convirtió en una de las voces más influyentes del género.

El artista falleció a los 53 años, dejando una huella importante en la música, la radio y la cultura urbana.

La noticia fue confirmada por diferentes figuras de la industria musical y generó múltiples reacciones entre seguidores y artistas que lo recordaron por su aporte al hip hop y por su personalidad dentro y fuera de los micrófonos.

Uno de los mensajes más destacados fue el del rapero Eminem, quien compartió un homenaje en sus redes sociales recordando la amistad y la cercanía que mantenían desde hace varios años.

¿Quién era el reconocido DJ que falleció?

Se trata de Lord Sear, un DJ y locutor radial que se convirtió en una figura reconocida dentro del hip hop gracias a su extensa trayectoria en radio y su cercanía con algunos de los artistas más importantes del género.

Nacido y criado en Nueva York, Sear construyó una carrera de varias décadas en los medios musicales, logrando posicionarse como una de las voces más reconocibles del hip hop en la radio.

A lo largo de su carrera colaboró con el rapero Eminem, especialmente en el canal Shade 45 de SiriusXM, una emisora dedicada al hip hop que fue lanzada en 2004. Desde sus inicios en esta estación, Lord Sear se desempeñó como DJ y presentador, convirtiéndose en una de sus figuras más representativas.

Además, en los primeros años de la década del 2000 participó en el Anger Management Tour, una gira liderada por Eminem que reunió a varias figuras del rap.

Antes de llegar a Shade 45, el DJ ya había construido una sólida reputación en la escena. En la década de los noventa formó parte del influyente programa radial “Stretch Armstrong and Bobbito Show” de la emisora WKCR, un espacio que ayudó a impulsar las carreras de artistas como Jay-Z, Nas y Wu-Tang Clan, entre otros.

Murió Lord Sear, una de las voces más reconocidas del hip hop en la radio. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de DJ Lord Sear?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte del DJ.

Tras conocerse la noticia, Eminem publicó un mensaje recordando a su amigo y colega, destacando la influencia que tuvo dentro de la industria musical y en la vida de muchas personas.

“Sear era más que una voz en la radio, era una fuerza, un amigo y familia para muchos de nosotros”, escribió el rapero.

Durante años, Lord Sear continuó activo en la radio satelital, donde también condujo su propio programa llamado “The Lord Sear Special”, espacio que mantuvo hasta sus últimos días y desde el cual siguió conectado con la comunidad del hip hop.