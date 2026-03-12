Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El comediante Alerta sufrió tremendo susto en la calle: “Casi le da un paro”

En video quedó captado la reacción de Juan Ricardo Lozano 'Alerta' luego de sufrió tremendo susto en vía pública.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Le hicieron broma pesada a Alerta
Alerta fue víctima de broma pesada en la calle. (Fotos Canal RCN)

El comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como 'Alerta', se ha apoderado de las tendencias luego que se viralizara un video de un susto que se llevó en la calle.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el susto que se llevó Alerta, exparticipante de La casa de los famosos en plena vía pública?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 vivió un momento inesperado mientras caminaba por una vía pública y todo quedó registrado en video.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa al humorista siendo sorprendido cuando caminaba tranquilo por una persona que estaba disfrazada de arbusto, lo que le provocó un tremendo susto y una reacción de confusión.

Según se observa en el clip, todo habría sido parte de una pesada broma, la cual mostró en principio al humorista bastante alterado por unos segundos mientras caía en cuenta que era una broma.

Juan Ricardo Lozo, Alerta
Alerta sufrió pesada broma en la calle. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué comentarios ha provocado la reacción de Alerta tras broma pesada en la calle?

Este video de la broma pesada que le hicieron a Alerta en la calle no ha pasado por desapercibida en redes sociales y aunque no se sabe con exactitud la fecha en que fue grabado este ha generado opiniones divididas.

Muchos usuarios en redes sociales no tardaron en comentar el clip, asegurando que “casi le da un paro del susto” al comediante, mientras otros destacaron que este tipo de bromas pueden llegar a provocar un percance de salud a una persona nerviosa.

Asimismo, muchos han expresado que el comediante fue víctima de su propia medicina ya que por años a través de su arte y humor también le ha jugado bromas pesadas a otras personas.


Por otro lado, algunos debaten sobre si fue planeado que el comediante estuviese en el video o si fue casualidad que pasara por esa vía pública.

Artículos relacionados

¿Alerta se fue de Colombia?

El comediante Juan Ricardo Lozano tras su paso por La casa de los famosos Colombia volvió a estar en el foco de la farándula nacional.

Sin embargo, a finales del 2025 el humorista sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que se iba para Estados Unidos.

“Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos”.

Aunque en principio dio a entender que era una decisión para siempre solo fue temporal y el comediante se encuentra de nuevo en Colombia y en sus redes sociales comparte contenido en diferentes partes del país.

Alerta se despide con emoción de La casa de los famosos
Alerta había anunciado que se iría de Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así manejan el hate Jhonny Rivera y Jenny López por su romance Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó cómo él y Jenny López manejan el hate por su relación

Jhonny Rivera habló de cómo él y Jenny López manejan las críticas por su relación, y la razón por la que se enamoró de ella.

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre la bandeja paisa y Pipe Bueno la interrumpió con comentario Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W hizo confesión y Pipe Bueno la interrumpió con comentario que la incomodó, ¿qué dijo?

Luisa Fernanda W hizo una confesión y Pipe Bueno la interrumpió con un comentario inesperado que le causó molestia.

Jay Torres respondió si volvería. La casa de los famosos

Jay Torres aclara si volvería a La casa de los famosos Colombia 3; esto expresó el cantante

Jay Torres respondió a sus seguidores sobre un posible regreso a La casa de los famosos y generó expectativa con sus palabras.

Lo más superlike

Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO Viral

Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO

Un video que circula en redes sociales mostraría el momento exacto del accidente de tránsito en el que falleció el cantante barranquillero Zalek.

Mariana Zapata le dice a Eidevin que no va a funcionar en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Mariana Zapata dejó en shock a Eidevin con confesión en La casa de los famosos

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?