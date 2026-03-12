El comediante Alerta sufrió tremendo susto en la calle: “Casi le da un paro”

El comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como 'Alerta', se ha apoderado de las tendencias luego que se viralizara un video de un susto que se llevó en la calle.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cuál fue el susto que se llevó Alerta, exparticipante de La casa de los famosos en plena vía pública?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 vivió un momento inesperado mientras caminaba por una vía pública y todo quedó registrado en video.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa al humorista siendo sorprendido cuando caminaba tranquilo por una persona que estaba disfrazada de arbusto, lo que le provocó un tremendo susto y una reacción de confusión.

Según se observa en el clip, todo habría sido parte de una pesada broma, la cual mostró en principio al humorista bastante alterado por unos segundos mientras caía en cuenta que era una broma.

Alerta sufrió pesada broma en la calle. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

¿Qué comentarios ha provocado la reacción de Alerta tras broma pesada en la calle?

Este video de la broma pesada que le hicieron a Alerta en la calle no ha pasado por desapercibida en redes sociales y aunque no se sabe con exactitud la fecha en que fue grabado este ha generado opiniones divididas.

Muchos usuarios en redes sociales no tardaron en comentar el clip, asegurando que “casi le da un paro del susto” al comediante, mientras otros destacaron que este tipo de bromas pueden llegar a provocar un percance de salud a una persona nerviosa.

Asimismo, muchos han expresado que el comediante fue víctima de su propia medicina ya que por años a través de su arte y humor también le ha jugado bromas pesadas a otras personas.



Por otro lado, algunos debaten sobre si fue planeado que el comediante estuviese en el video o si fue casualidad que pasara por esa vía pública.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan a Sonia Restrepo en encuentro espiritual con Luisa W a 2 meses de la muerte de Yeison Jiménez

¿Alerta se fue de Colombia?

El comediante Juan Ricardo Lozano tras su paso por La casa de los famosos Colombia volvió a estar en el foco de la farándula nacional.

Sin embargo, a finales del 2025 el humorista sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que se iba para Estados Unidos.

“Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos”.

Aunque en principio dio a entender que era una decisión para siempre solo fue temporal y el comediante se encuentra de nuevo en Colombia y en sus redes sociales comparte contenido en diferentes partes del país.