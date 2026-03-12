Yana Karpova habló de su hombre ideal “energéticamente” tras su fallida relación

La reconocida influenciadora de origen ruso Yana Karpova, quien ha ganado gran popularidad en redes sociales por sus relaciones sentimentales con figuras como Cris Valencia y Marlon Solórzano, reveló cómo es su hombre ideal a nivel energético.

¿Cómo es el hombre ideal para Yana Karpova a nivel energético?

Yana Karpova respondió algunas de las preguntas que recibió durante una de sus recientes dinámicas en redes sociales, donde una en particular llamó la atención de sus seguidores. La influenciadora rusa aprovechó la interrogante para revelar qué tipo de energía le gusta percibir en un hombre.

Esto dijo Yana Karpova de su situación sentimental actual. | Foto: Canal RCN

Ante esto, la creadora de contenido digital mencionó que le atraen los hombres tranquilos, seguros de sí mismos y sensibles. Incluso aseguró que busca a alguien que esté enfocado en aspectos distintos a la fiesta y que le brinde paz.

“Me gusta la energía de un hombre tranquilo pero seguro de sí mismo. Un hombre que no tiene que demostrar todo el tiempo que es fuerte, porque simplemente se siente. También me gustan los hombres que ya pasaron esa etapa de locuras y fiestas todo el tiempo… que ya crecieron y saben lo que quieren en la vida”.

Yana también mencionó que le gustan los hombres ambiciosos y protectores, ya que considera que ese tipo de energía va acorde con su forma de ser.

“Un hombre con ambición, que cuida a las personas que ama y que te transmite paz cuando estás a su lado. Que sabe proteger, apoyar y hacerte sentir única. Para mí esa energía es muy atractiva”.

¿Yana Karpova tiene pareja sentimental?

Tras la fallida relación que tuvo con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yana Karpova se mostró muy cercana a un joven con quien supuestamente habría contraído matrimonio. Sin embargo, todo parece indicar que se trataba de contenido para sus redes sociales.

Actualmente Yana Karpova se encuentra soltera, o al menos eso es lo que ha mostrado en sus redes sociales, en donde ha presumido de su propia compañía en ambientes muy personales.