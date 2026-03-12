Carla Giraldo sorprende al revelar cómo es trabajar verdaderamente en La casa de los famosos Colombia

La presentadora Carla Giraldo compartió recientemente un video con sus seguidores en el que mostró cómo es el verdadero ambiente laboral con algunos de sus compañeros en el detrás de cámaras de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo es realmente el ambiente laboral detrás de cámaras de La casa de los famosos Colombia según Carla Giraldo?

A través de su cuenta de TikTok, donde suma más de 100 mil seguidores, la presentadora Carla Giraldo sorprendió a sus fans al insinuar que el ambiente laboral con algunos de sus compañeros no siempre es tan tranquilo como muchos imaginan.

Carla Giraldo sorprendió a sus fans mostrándoles cómo es el verdadero ambiente laboral en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En el video que compartió, se observa a dos mujeres de su equipo aparentemente discutiendo, mientras ella interviene para intentar calmar la situación.

Sin embargo, todo se trata de una recreación humorística. La también actriz utilizó un audio viral para recrear el tenso momento que protagonizaron La Toxi Costeña y Karina García durante las grabaciones de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, emitido por Canal RCN, para hacer reír a sus seguidores.

Y así los días… Hahaha, ¡las amo! Si no p3l34n allá, p3l34mos aquí 😈🔥, pero esta casa se enc!3nd3", escribió.

¿Qué momento entre Karina García y La Toxi Costeña recreó Carla Giraldo con sus compañeras de trabajo?

El momento que recreó Carla Giraldo corresponde a una tensa escena ocurrida durante una gala de nominación en La casa de los famosos Colombia.

En ese instante, la sincelejana La Toxi Costeña, cuyo nombre real es Cindy Ávila, nominó de frente a Karina García, otorgándole tres puntos.

Durante la nominación, La Toxi cuestionó a Karina por considerar que había sido una mala amiga y recordó su conflicto con Mariana Zapata y Marilyn Oquendo.

El intercambio subió de tono rápidamente, provocando que ambas se dijeran fuertes palabras, por lo que la propia presentadora Carla Giraldo intervino en ese momento para pedir respeto.

Karina García y La Toxi Costeña vivieron un tenso momento en La casa de los famosos Colombia 2, que se viralizó. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al audio que recreó Carla Giraldo del tenso momento que protagonizaron Karina García y La Toxi Costeña?

A través de los comentarios, varios usuarios reaccionaron con humor al recordar este momento que muchos ya habían olvidado y que en su momento se volvió viral en redes sociales.

El video también reavivó el debate entre los seguidores del reality, pues algunos mostraron su apoyo a La Toxi Costeña, mientras que otros defendieron a Karina García.

Además, varios internautas destacaron a Carla Giraldo por traer de vuelta uno de los momentos más recordados de La casa de los famosos Colombia 2.

Incluso la propia Karina García reaccionó al video y sorprendió al dejar un comentario en el que solo escribió el nombre de Carla, dando a entender que no esperaba esta recreación del momento.