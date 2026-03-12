Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata dejó en shock a Eidevin con confesión en La casa de los famosos

Tras el reclamo de Eidevin por no besarlo, Mariana Zapata decidió sincerarse con él en La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Zapata le dice a Eidevin que no va a funcionar en La casa de los famosos Colombia 2026
Mariana Zapata frenó en seco a Eidevin tras reclamo. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 no para de dar de qué hablar en redes sociales en los últimos días por todos los romances y 'shippeos' que han ido saliendo, uno de ellos el de Mariana Zapata y Eidevin.

¿Cuál fue el reclamo de Eidevin a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Van varias semanas desde que empezó a consolidarse un amorío entre Eidevin y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3.

Ya han tenido varios acercamientos y gestos de cariño que para muchos confirma que pasa algo más que una amistad entre ellos.

Sin embargo, la influenciadora sorprendió al actor al tener un desplante con él recientemente al negarle un beso en la boca, algo que molestó a Eidevin, quien no dudó en reclamarle.

Un reclamo que no le gustó a Mariana Zapata, pero el cual aprovechó para dejarles claras las cosas al actor.

Qué no te quise besar, yo ya te dije. Yo no quiero que sea eso lo que vean de mí.

Así fue la reacción de Juancho tras la broma de Mariana Zapata y Eidevin.
Mariana Zapata le dejó las cosas claras a Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

¿Mariana Zapata acabó con las ilusiones de Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata le recordó a Eidevin que ella ya le había dejado claro que no quería muestras de amor en el reality porque no quería que sus compañeros opinaran nada de ellos.

Me da mucha rabia que lo que tu hagas digan que es porque te enamoraste.

Por eso, la influenciadora le expresó su deseo de llevar las cosas con calma y no desenfocarse de sus objetivos dentro de la competencia.

Además, le propuso que intentaran tener algo más que una amistad afuera de la competencia en donde quería que se conocieran bien.

Esto acá no va a funcionar, si nosotros queremos que algo pase nos tenemos que conocer afuera.

Curiosamente le afirmó que ella seguía en pie con su promesa de viajar a Valledupar tras el reality para que él le diera un tour por esta ciudad.

Eidevin quedó en shock con las palabras de Mariana y según le comentó a algunos de sus compañeros como Campanita sintió que la influenciadora lo mandó a la zona de amigos y que le dejó claro que no quiere nada con él allí.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y la tensión va en aumento entre los participantes, si no te quieres perder ningún detalle conéctate de domingo a domingo por la app y la señal en vivo del Canal RCN.

