Rodolfo Edén Muñoz Cantú, mejor conocido en el mundo artístico como Edén Muñoz, conversó en exclusiva con RCN Radio sobre su relación y planes con Yeison Jiménez antes de su muerte.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Qué reveló el cantante mexicano Edén Muñoz tras la muerte con Yeison Jiménez?

El cantante mexicano conocido por su paso la agrupación Calibre 50 habló de lo difícil que ha sido asimilar la muerte de Yeison Jiménez y lo que esto ha causado en varios artistas.

Edén Muñoz aseguró que la muerte de Yeison Jiménez ha afectado a millones de personas alrededor del mundo y no solo a sus fanáticos, esto por su historia de vida y por la forma en que sucedieron los hechos.

Yo creo que a todos en general como sociedad nos afectó, no solamente por lo querido que era, sino también por lo catastrófico que puede llegar a ser y el espejo que nos vemos.

El artista mexicano aseguró que para él ha sido un proceso complejo y más cuando llegó a Colombia y vio el gran dolor que se vive y respira por la partida del cantante de Manzanares, Caldas.

Ha sido un proceso duro y principalmente venir a Colombia.

Edén Muñoz contó que planeaba proyecto con Yeison Jiménez. (Fotos AFP: Timothy Norris y AFP: Rodrigo Varela)

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex sorprende con decisión tras polémica con Tebi: "Esta batalla se acabó"

¿Cuáles fueron las últimas conversaciones entre Edén Muñoz y Yeison Jiménez?

Edén Muñoz contó a los micrófonos de RCN Radio que, aunque no tenía una relación de años con Yeison Jiménez, curiosamente habían estado hablándose con frecuencia en los últimos meses.

El mexicano contó que, era tan cercana su relación en el último tiempo que ya estaban empezando a planear lanzar una canción juntos, la cual al parecer no concretaron.

En los últimos tres meses estuvimos hablando muy seguido, no éramos los mejores amigos, pero ya estábamos cuadrando nuestra colaboración.

Edén concluyó que, aunque ha sido complejo el adiós de Yeison Jiménez lo único que podía hacer era aceptar la voluntad de Dios y no olvidar el legado de su colega.

Entender que los tiempos de Dios así son y esa es la voluntad, nos toca vivir el duelo de una persona tan querida y amada por todos.



Muñoz agregó que, para él a Yeison Jiménez lo hacía único su carisma y esencia, además, expresó su admiración por la historia de vida de él, asegurando que se le quitaba el sombrero por todo lo que vivió.

Tenía una personalidad bastante única y una historia que siempre me llamó mucho la atención porque era muy distinta a la mía (...) Un gran tipo y una persona muy echada para adelante.

Las palabras del mexicano no han pasado por desapercibido y muchos han expresado que estas demuestran lo lejos que llegó Yeison Jiménez con su música y cómo colegas de otros países lo respetaban y admiraban.