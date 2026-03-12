Ana María Estupiñán enterneció al mostrar cómo celebró el primer mes de su hijo Emanuel

Tras el nacimiento de su primer hijo, Ana María Estupiñán ha llamado la atención al compartir detalles de su experiencia como madre primeriza. La actriz enterneció a sus seguidores al celebrar el primer mes de vida de su bebé.

¿Qué ha dicho Ana María Estupiñan tras el nacimiento de su hijo?

Tras el nacimiento de su primer hijo, Emanuel Bylin Estupiñán, la actriz Ana María Estupiñán compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó su gratitud por su vida.

Ana María Estupiñan celebra la vida de su primer hijo / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

La actriz compartió los datos del nacimiento de Emanuel, quien llegó al mundo el 12 de febrero de 2026 a las 11:22 a. m., pesando 3.300 gramos y midiendo 52 centímetros. Estupiñán confesó que, al recibir a su hijo, se llenó de paz.

Ana María ha revelado que, de todos los papeles que ha interpretado, ser madre ha sido el más importante de su vida.

¿Cómo celebró Ana María Estupiñán el primer mes de su hijo?

En su cuenta de Instagram, Ana María Estupiñán compartió un video celebrando el primer mes de vida de Emanuel.

En el clip mostró detalles de la habitación del bebé, decorada con animales y una cuna. También compartió algunas tomas de las manos y pies del pequeño.

En la publicación, la actriz expresó lo especial que ha sido este primer mes junto a su bebé. Contó que Emanuel es “un pedacito de cielo” en sus vidas y destacó que verlo crecer, poder alimentarlo y acompañarlo ha sido uno de los regalos más grandes que ha recibido.

"Te amamos, hijo lindo 🩵. ¡Feliz primer mes, gotita mía! 😍", escribió.

¿Quién es la pareja de Ana María Estupiñán?

La pareja de Ana María Estupiñán es Mattias Bylin, un joven piloto y emprendedor colombo-sueco. Se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento cristiano. Después de varios años de noviazgo, se comprometieron en 2018.

Mattias Bylin, pareja de Ana María Estupiñán / (Foto de Freepik)

Aunque mantiene un perfil un poco más bajo que el de Ana María en redes sociales, es muy activo apoyando la carrera de la actriz y comparten frecuentemente contenido sobre su vida en familia.

Matías ha expresado su deseo de ser el mejor ejemplo para su hijo y ha compartido mensajes donde resalta el amor incondicional que siente desde el primer momento en que lo vio.