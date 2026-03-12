Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán enterneció al mostrar cómo celebró el primer mes de su hijo Emanuel

Ana María Estupiñán enterneció en redes al revelar lo que ha significado ser madre primeriza. Sus palabras llamaron la atención.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ana María Estupiñán enterneció en redes al revelar lo que ha significado ser madre primeriza
Ana María Estupiñán celebró el primer mes de su bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras el nacimiento de su primer hijo, Ana María Estupiñán ha llamado la atención al compartir detalles de su experiencia como madre primeriza. La actriz enterneció a sus seguidores al celebrar el primer mes de vida de su bebé.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Ana María Estupiñan tras el nacimiento de su hijo?

Tras el nacimiento de su primer hijo, Emanuel Bylin Estupiñán, la actriz Ana María Estupiñán compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó su gratitud por su vida.

¿Qué ha dicho Ana María Estupiñan tras el nacimiento de su hijo?
Ana María Estupiñan celebra la vida de su primer hijo / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

La actriz compartió los datos del nacimiento de Emanuel, quien llegó al mundo el 12 de febrero de 2026 a las 11:22 a. m., pesando 3.300 gramos y midiendo 52 centímetros. Estupiñán confesó que, al recibir a su hijo, se llenó de paz.

Ana María ha revelado que, de todos los papeles que ha interpretado, ser madre ha sido el más importante de su vida.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Ana María Estupiñán el primer mes de su hijo?

En su cuenta de Instagram, Ana María Estupiñán compartió un video celebrando el primer mes de vida de Emanuel.

En el clip mostró detalles de la habitación del bebé, decorada con animales y una cuna. También compartió algunas tomas de las manos y pies del pequeño.

En la publicación, la actriz expresó lo especial que ha sido este primer mes junto a su bebé. Contó que Emanuel es “un pedacito de cielo” en sus vidas y destacó que verlo crecer, poder alimentarlo y acompañarlo ha sido uno de los regalos más grandes que ha recibido.

"Te amamos, hijo lindo 🩵. ¡Feliz primer mes, gotita mía! 😍", escribió.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de Ana María Estupiñán?

La pareja de Ana María Estupiñán es Mattias Bylin, un joven piloto y emprendedor colombo-sueco. Se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento cristiano. Después de varios años de noviazgo, se comprometieron en 2018.

¿Quién es la pareja de Ana María Estupiñán?
Mattias Bylin, pareja de Ana María Estupiñán / (Foto de Freepik)

Aunque mantiene un perfil un poco más bajo que el de Ana María en redes sociales, es muy activo apoyando la carrera de la actriz y comparten frecuentemente contenido sobre su vida en familia.

Matías ha expresado su deseo de ser el mejor ejemplo para su hijo y ha compartido mensajes donde resalta el amor incondicional que siente desde el primer momento en que lo vio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri compartió nuevos detalles de los 15 de su hija Isabella: ¿dónde y cuándo será? Andrea Valdiri

Andrea Valdiri compartió nuevos detalles de los 15 de su hija Isabella: ¿dónde y cuándo será?

Tras la millonaria fiesta de 15 de Isabella Valdiri, su madre, compartió nuevos detalles y dónde se llevará a cabo el evento.

Isabella Ladera sorprendió al revelar su inesperado cambio físico Talento internacional

Isabella Ladera sorprendió al revelar el inesperado cambio físico que obtuvo en su embarazo

Isabella Ladera generó múltiples comentarios en redes al revelar el inesperado cambio físico que obtuvo tras su gestación.

Sara Uribe recibe importante. Sara Uribe

Sara Uribe recibe importante reconocimiento en el Congreso de la República: ¿de qué se trata?

Sara Uribe recibe homenaje en el Congreso de la República y comparte su felicidad con sus seguidores en redes.

Lo más superlike

Viral

Video viral: joven sorprende al usar una tarjeta gigante y funcional del SITP

Un joven se volvió viral al mostrar una tarjeta gigante y funcional del SITP mientras ingresaba al sistema de transporte en Bogotá.

Alejandro Estrada se disculpa con Yuli Ruiz. La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada hablan de frente tras rumores en La casa de los famosos Colombia

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?