Isabella Ladera sorprendió al revelar el inesperado cambio físico que obtuvo en su embarazo

Isabella Ladera generó múltiples comentarios en redes al revelar el inesperado cambio físico que obtuvo tras su gestación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera sorprendió al revelar su inesperado cambio físico
Isabella Ladera presumió su nariz de embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Isabella Ladera se ha posicionado en el centro de la conversación digital tras revelar detalles de su embarazo. Esta vez, la influencer sorprendió a sus seguidores al compartir el inesperado cambio que obtuvo durante este proceso.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella Ladera confirmó oficialmente su segundo embarazo el 13 de febrero de 2026, fruto de su relación con el modelo peruano Hugo García.

La creadora de contenido reveló que era un embarazo muy deseado y que lo habían estado buscando durante tiempo. Relató que se había hecho varias pruebas previas que resultaron negativas, por lo que quedó "en shock" cuando finalmente vio el positivo.

Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Ladera aseguró que este embarazo le "está dando duro" en comparación con el primero, mencionando que ha sufrido de fuertes dolores de cabeza, náuseas intensas y mucho sueño.

Así mismo, ha enfrentado comentarios de seguidores sobre su figura. Afirma que no se siente preocupada por los cambios en su cuerpo y que prefiere vivir esta experiencia desde el amor.

¿Cuál fue el cambio de Isabella Ladera que llamó la atención?

A través de sus historias de Instagram, Isabella ha captado la atención de los fans tras revelar detalles de los cambios físicos que ha experimentado. Esta vez, la creadora de contenido generó comentarios al compartir los cambios que ha evidenciado en su rostro.

Isabella Ladera publicó una imagen en la que aseguró que ya tiene la llamada “nariz de embarazada”, un dicho popular que muchas personas utilizan para referirse a los cambios que pueden presentarse en el rostro durante esta etapa.

Tras la publicación, varios internautas comentaron que también habían escuchado o vivido algo similar durante el embarazo, mientras que otros reaccionaron con mensajes de apoyo y curiosidad por los cambios que ha ido compartiendo en sus redes sociales.

¿Qué es la 'nariz de embarazo'?

La "nariz de embarazada" es un término coloquial para describir la inflamación o ensanchamiento de la nariz que experimentan muchas mujeres durante la gestación. Aunque pueda parecer un mito de internet, tiene una explicación médica real.

Diversos especialistas han explicado que no es que la estructura ósea crezca, sino que los vasos sanguíneos se expanden, lo que provoca que la nariz se vea más ancha.

Isabella Ladera presumió su 'nariz de embarazo' / (Foto de Freepik)

Además del cambio físico externo, muchas mujeres sufren de congestión nasal constante, estornudos o incluso sangrados leves sin estar resfriadas. A esto se le conoce como rinitis del embarazo.

Este cambio no suele ser permanente. Generalmente, desaparece unas semanas después del parto, una vez que los niveles hormonales se estabilizan y el cuerpo elimina el exceso de líquidos.

