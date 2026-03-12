Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras la millonaria fiesta de 15 de Isabella Valdiri, su madre, compartió nuevos detalles y dónde se llevará a cabo el evento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Dónde se llevará a cabo la lujosa fiesta de XV de Isabella Valdiri? | Foto: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, el nombre de Andrea Valdiri, más conocida como La Valdiri, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir varios acontecimientos acerca de la fiesta de quince años que le realizará a su hija, Isabella.

Por su parte, miles de navegantes han generado una gran variedad de opiniones tras conocerse el alto valor que tendrá la celebración de la fiesta de Isabella, la cual, se estima que está en aproximadamente 2.500 millones de pesos.

Así también, te contamos los detalles en donde se llevará a cabo la lujosa fiesta de Isabella Valdiri, la cual se espera que contará no solo con lujosos detalles, sino que también, se espera la presencia de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento.

¿Dónde se llevará a cabo la lujosa fiesta de XV de Isabella Valdiri?

Desde luego, la fiesta de quince años de Isabella Valdiri se ha convertido en una de las celebridades más especiales del año, no solo por todos los detalles que su madre ha compartido mediante las redes sociales, sino que también, por el lugar dónde se llevará a cabo, la cual se estima que será el próximo viernes 13 de marzo.

¿Cuándo serán los XV de Isabella Valdiri? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, te contamos que según el medio nacional ‘El Bolivariense’, se estima que la fiesta de quince años de Isabella se llevará a cabo en el Centro Comercial La Serrezuela, en la ciudad de Cartagena.

Con base en esto, una gran variedad de internautas se ha mantenido bajo la expectativa de los múltiples detalles que se llevarán a cabo durante el evento, en especial, por los lujosos detalles que se reflejarán dentro en el evento donde contará con la invitación de allegados y miembros de su familia.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Andrea Valdiri mediante sus redes sociales?

Desde luego, Andrea Valdiri ha acaparado la atención mediática no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por reflejar la gran admiración que tiene por sus dos hijas: Isabella y Adhara.

¿Cuándo será la fiesta de Isabella Valdiri? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, La Valdiri compartió en horas de la tarde de este 12 de marzo que está sumamente orgullosa en demostrar todos los preparativos que llevará a cabo para su hija, pues, expresó las siguientes palabras:

“La vida pasa tan rápido y hoy te veo grande, hermosa y llena de sueños. Gracias a todos los que han visto crecer a Isa con tanto cariño. Hija, siempre serás mi mayor orgullo, mi chiquita, la princesa de mis ojos te amo”, agregó Andrea.

