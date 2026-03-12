En las últimas horas, se confirmó el desafortunado fallecimiento de un cantante colombiano quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por demostrar su talento en Duitama, Boyacá.

Desde que se confirmó el fallecimiento del cantante, quien también, fue abogado, miles de internautas han expresado su sentido pésame en redes sociales, resaltando la gran habilidad que tuvo el intérprete en el campo artístico.

¿Quién fue el cantante colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Fabio Sandoval se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento de Fabio Sandoval. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por la Junta de Defensa Civil de Duitama, quienes revelaron la noticia a través de un comunicado oficial de Instagram en la que cuentan con más de mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Mensaje de Condolencia. Hoy la tristeza nos acompaña por la partida de nuestro compañero Fabio Sandoval, quien en su juventud compartió innumerables momentos con varios integrantes de la Defensa Civil Duitama. Su recuerdo permanecerá vivo en cada experiencia, en cada sonrisa y en cada gesto de camaradería que nos regaló. Más allá del tiempo, su huella en nuestra institución y en nuestros corazones será imborrable”, dijo Junta de Defensa Civil Duitama.

¿Quién fue el Fabio Sandoval y por qué se destacó en dejar un importante legado en Duitama?

Recientemente, el medio de comunicación independiente ‘Noticias Duitama Oficial’, expresaron mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 65 mil seguidores, expresaron las siguientes palabras:

“LUTO: Falleció el abogado y cantante de música tropical de Duitama, Fabio Sandoval. El profesional en Derecho, también fue recordado por la Defensa Civil y por diferentes sectores sociales de la ciudad, por su carisma y sencillez”, dice.

Así también, el artista independiente Nelson Ricardo Zartha le envió un sentido mensaje a Fabio, quien se destacó a lo largo de su vida no solo por demostrar que uno de sus pasatiempos preferidos era la música, en la puntura y, de igual modo, era un intachable abogado de profesión.