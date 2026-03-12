Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Jhonny Rivera estará con sus suegros en su luna de miel? Su respuesta llamó la atención

Jhonny Rivera llamó la atención al explicar cómo organizó el viaje de su luna de miel tras su matrimonio con Jenny López.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Jhonny Rivera estará con sus suegros en su luna de miel?
Jhonny Rivera viajó con sus suegros en su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera ha generado conversación entre sus seguidores luego de que respondiera una pregunta relacionada con su luna de miel. El cantante llamó la atención al revelar a qué se debe la presencia de sus suegros durante el viaje.

¿Jhonny Rivera estará con sus suegros durante su luna de miel?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el cantante fue consultado sobre si compartiría su luna de miel con sus suegros. La inquietud surgió luego de que algunos seguidores notaran la presencia de familiares durante su viaje.

Rivera explicó que los padres de su pareja se encuentran actualmente con él por razones laborales. Según comentó, sus suegros trabajan con su equipo en Colombia y viajaron para encargarse de algunas labores durante el viaje.

¿Jhonny Rivera estará con sus suegros durante su luna de miel?
Jhonny Rivera viajó a España en compañía de sus suegros / (Foto del Canal RCN y Freepik)

De acuerdo con lo que indicó, aunque han coincidido en el mismo destino, la razón principal del viaje para ellos está ligada al trabajo.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la relación con sus suegros?

Rivera explicó que, además de las responsabilidades de trabajo, han aprovechado algunos momentos libres entre semana para compartir y conocer el destino al que viajaron.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la relación con sus suegros?
Los suegros de Jhonny Rivera hacen parte de su equipo de trabajo / (Foto de Canal RCN)

El cantante señaló que se encuentran en Andorra, un lugar que han recorrido durante los espacios disponibles que deja la agenda laboral.

En ese contexto, afirmó que la visita de sus suegros no corresponde a una luna de miel compartida, sino a un viaje en el que poseen compromisos profesionales y algunos planes familiares.

¿Cuándo comenzará la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

El intérprete también aclaró que la luna de miel como tal aún no ha comenzado. Según explicó, el inicio oficial está programado para el 23 de marzo.

En ese momento, indicó que él y su esposa se quedarían solos para disfrutar de ese periodo como pareja. De acuerdo con lo que comentó, esa etapa se extenderá hasta el 9 de abril.

Antes de que inicie ese momento, el cantante mencionó que otros miembros de su familia viajarán para compartir algunos días. Entre ellos estarán su madre, su hermana, su cuñado y su sobrino, con quienes planea realizar algunos recorridos.

Tras finalizar ese periodo, Rivera aseguró que regresará a Colombia para retomar sus compromisos profesionales y continuar con su agenda musical.

