Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal y Alexa Torrex presentaron diferencias en La casa de los famosos Col: ¿por qué?

Tebi Bernal y Alexa Torrex dividen opiniones al presentar un cruce de diferencias, luego de ser “shippeados”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal y Alexa Torrex presentaron diferencias en La casa de los famosos Col: ¿por qué?
¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal y Alexa Torrex discutieron recientemente en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde hace algunos días, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal y Alexa Torrex, se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un supuesto “shippeo” que se presentó entre ambos.

Con base en esto, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las plataformas digitales acerca de la cercanía que se ha presentado entre ambos, aunque, cada uno tiene su respectiva relación sentimental.

Sin embargo, ambos famosos han sido tendencia tras presentar algunas diferencias a causa de una conversación que tuvieron en el reality.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal y Alexa Torrex discutieron recientemente en La casa de los famosos Colombia?

Hace pocas horas, se reflejó a través de un video compartido en las cuentas oficiales del Canal RCN, en el que Tebi Bernal y Alexa Torrex, tuvieron una diferencia a causa de tener unas diferencias en la competencia.

Tebi Bernal y Alexa Torrex presentaron diferencias en La casa de los famosos Col: ¿por qué?
Por este motivo, Tebi Bernal y Alexa Torrex se enojaron. | Foto: Canal RCN

La causa principal por la que Alexa se molestó con Tebi se trató acerca de algunos comportamientos que ha tenido en La casa de los famosos Colombia al tener ciertas actitudes y estrategias con varios de sus compañeros.

“Qué pereza con la gente queda bien, con respecto a Tebi porque le hemos dicho que no lo quieren, que no confían en él. Igualmente, yo estoy acá por mí. Píntelas que yo se las coloreo”, agregó Alexa Torrex.

Artículos relacionados

Posteriormente, Tebi no dudó en compartir su perspectiva acerca del enojo que sintió tras las palabras de Alexa, quien le dijo que es una “persona conveniente” con los demás, expresando las siguientes palabras:

“Pero dentro de la conveniencia de un juego, no hay razones. Yo voy a salir acá mejor de lo que estaba y van a verlo. Yo como me voy a calmar si ella me está hablando así”, señaló Tebi Bernal.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras las diferencias presentadas de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Tras la reciente diferencia que ocurrió entre Alexa y Tebi, el famoso que estuvo en medio de ambos en la discusión fue Alejandro Estrada.

Tebi Bernal y Alexa Torrex presentaron diferencias en La casa de los famosos Col: ¿por qué?
Esto dijo Alejandro Estrada tras las diferencias presentadas de Alexa Torrex y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

De este modo, Alejandro intervino en la situación, sugiriéndole a Alexa que no era el tono de voz en el que se debía referir hacia Tebi Bernal por las diferencias presentadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada se disculpa con Yuli Ruiz. La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada hablan de frente tras rumores en La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz habló directamente con Alejandro Estrada y aclaró lo que realmente pasó tras su ruptura en La casa de los famosos.

Mariana Zapata le dice a Eidevin que no va a funcionar en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Mariana Zapata dejó en shock a Eidevin con confesión en La casa de los famosos

Tras el reclamo de Eidevin por no besarlo, Mariana Zapata decidió sincerarse con él en La casa de los famosos Colombia 3.

Carla Giraldo

Carla Giraldo sorprende al revelar cómo es trabajar verdaderamente en La casa de los famosos Colombia

Carla Giraldo sorprendió a sus fans al revelarles cómo es realmente trabajar en La casa de los famosos Colombia. ¿Buen ambiente laboral?

Lo más superlike

Así luce Isabella, hija de Andrea Valdiri, previo a su lujosa fiesta de 15: ¿qué dijo en sus redes? Andrea Valdiri

Así luce Isabella, hija de Andrea Valdiri, previo a su lujosa fiesta de 15: ¿qué dijo en sus redes?

Isabella, hija de Andrea Valdiri, comparte varias fotografías previo a su lujosa celebración en su fiesta de 15 años en Cartagena.

¿Qué dijo Yeison Jiménez en el video que circula en redes? Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez en un momento privado que captó la atención de sus fans

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte apareciendo en redes con video Talento internacional

Florinda Meza desmiente rumores de su muerte con un divertido video relacionado con el Chavo del 8

Viral

Video viral: joven sorprende al usar una tarjeta gigante y funcional del SITP

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?