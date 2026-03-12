Desde hace algunos días, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal y Alexa Torrex, se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un supuesto “shippeo” que se presentó entre ambos.

Con base en esto, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las plataformas digitales acerca de la cercanía que se ha presentado entre ambos, aunque, cada uno tiene su respectiva relación sentimental.

Sin embargo, ambos famosos han sido tendencia tras presentar algunas diferencias a causa de una conversación que tuvieron en el reality.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal y Alexa Torrex discutieron recientemente en La casa de los famosos Colombia?

Hace pocas horas, se reflejó a través de un video compartido en las cuentas oficiales del Canal RCN, en el que Tebi Bernal y Alexa Torrex, tuvieron una diferencia a causa de tener unas diferencias en la competencia.

Por este motivo, Tebi Bernal y Alexa Torrex se enojaron. | Foto: Canal RCN

La causa principal por la que Alexa se molestó con Tebi se trató acerca de algunos comportamientos que ha tenido en La casa de los famosos Colombia al tener ciertas actitudes y estrategias con varios de sus compañeros.

“Qué pereza con la gente queda bien, con respecto a Tebi porque le hemos dicho que no lo quieren, que no confían en él. Igualmente, yo estoy acá por mí. Píntelas que yo se las coloreo”, agregó Alexa Torrex.

Artículos relacionados Influencers ¡Luto en Colombia! Falleció reconocida influencer tras luchar contra devastadora enfermedad

Posteriormente, Tebi no dudó en compartir su perspectiva acerca del enojo que sintió tras las palabras de Alexa, quien le dijo que es una “persona conveniente” con los demás, expresando las siguientes palabras:

“Pero dentro de la conveniencia de un juego, no hay razones. Yo voy a salir acá mejor de lo que estaba y van a verlo. Yo como me voy a calmar si ella me está hablando así”, señaló Tebi Bernal.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras las diferencias presentadas de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Tras la reciente diferencia que ocurrió entre Alexa y Tebi, el famoso que estuvo en medio de ambos en la discusión fue Alejandro Estrada.

Esto dijo Alejandro Estrada tras las diferencias presentadas de Alexa Torrex y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex sorprende con decisión tras polémica con Tebi: "Esta batalla se acabó"

De este modo, Alejandro intervino en la situación, sugiriéndole a Alexa que no era el tono de voz en el que se debía referir hacia Tebi Bernal por las diferencias presentadas.