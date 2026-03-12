Tebi Bernal y Alexa Torrex presentaron diferencias en La casa de los famosos Col: ¿por qué?
Tebi Bernal y Alexa Torrex dividen opiniones al presentar un cruce de diferencias, luego de ser “shippeados”.
Desde hace algunos días, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal y Alexa Torrex, se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un supuesto “shippeo” que se presentó entre ambos.
Con base en esto, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las plataformas digitales acerca de la cercanía que se ha presentado entre ambos, aunque, cada uno tiene su respectiva relación sentimental.
Sin embargo, ambos famosos han sido tendencia tras presentar algunas diferencias a causa de una conversación que tuvieron en el reality.
¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal y Alexa Torrex discutieron recientemente en La casa de los famosos Colombia?
Hace pocas horas, se reflejó a través de un video compartido en las cuentas oficiales del Canal RCN, en el que Tebi Bernal y Alexa Torrex, tuvieron una diferencia a causa de tener unas diferencias en la competencia.
La causa principal por la que Alexa se molestó con Tebi se trató acerca de algunos comportamientos que ha tenido en La casa de los famosos Colombia al tener ciertas actitudes y estrategias con varios de sus compañeros.
“Qué pereza con la gente queda bien, con respecto a Tebi porque le hemos dicho que no lo quieren, que no confían en él. Igualmente, yo estoy acá por mí. Píntelas que yo se las coloreo”, agregó Alexa Torrex.
Posteriormente, Tebi no dudó en compartir su perspectiva acerca del enojo que sintió tras las palabras de Alexa, quien le dijo que es una “persona conveniente” con los demás, expresando las siguientes palabras:
“Pero dentro de la conveniencia de un juego, no hay razones. Yo voy a salir acá mejor de lo que estaba y van a verlo. Yo como me voy a calmar si ella me está hablando así”, señaló Tebi Bernal.
¿Qué dijo Alejandro Estrada tras las diferencias presentadas de Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Tras la reciente diferencia que ocurrió entre Alexa y Tebi, el famoso que estuvo en medio de ambos en la discusión fue Alejandro Estrada.
Tras la reciente diferencia que ocurrió entre Alexa y Tebi, el famoso que estuvo en medio de ambos en la discusión fue Alejandro Estrada.

De este modo, Alejandro intervino en la situación, sugiriéndole a Alexa que no era el tono de voz en el que se debía referir hacia Tebi Bernal por las diferencias presentadas.