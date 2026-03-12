Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Yeison Jiménez en un momento privado que captó la atención de sus fans

Yeison Jiménez es recordado con un video en un inesperado momento que vuelve a generar comentarios en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Qué dijo Yeison Jiménez en el video que circula en redes?
Yeison Jiménez continúa posicionándose en el centro de la conversación digital / (Foto de AFP)

Tras dos meses de su fallecimiento, Yeison Jiménez continúa posicionándose en el centro de la conversación digital. Un video compartido desde la cuenta oficial del cantante generó todo tipo de comentarios entre sus fans.

¿Qué video salió a la luz tras los dos meses de fallecimiento de Yeison Jiménez?

Se trata de un video que fue publicado desde la cuenta oficial del artista y muestra un momento que ocurrió después de uno de sus conciertos. La grabación muestra al cantante sentado mientras come una salchipapa tras terminar su presentación.

¿Qué video salió a la luz tras los dos meses de fallecimiento de Yeison Jiménez?
Tras dos meses de su fallecimiento, recuerdan a Yeison Jiménez en redes / (Foto del Canal RCN)

El artista se encontraba en un ambiente relajado luego de finalizar su jornada sobre el escenario. Sin embargo, lo que generó comentarios entre los usuarios fueron las inesperadas declaraciones que hizo en el momento.

¿Qué dijo Yeison Jiménez en el video que circula en redes?

En el video se escucha al artista bromear sobre el cargo de conciencia que sentía por haber “roto la dieta”. Yeison comentó que, en su intento por cuidarse, había hecho ejercicio, dieta y calistenia durante el día.

Hice dieta todo el h1j*3p*t4 día para venirme a comer una salchipapa a esta hora

Sin embargo, generó comentarios al afirmar que todo ese esfuerzo podría haberse perdido por la salchipapa que estaba comiendo a altas horas de la noche.

Sale a la luz video de Yeison Jiménez en un momento privado
Yeison Jiménez es recordado tras dos meses de su fallecimiento / (Foto del Canal RCN)

Las personas que lo acompañaban reaccionaron entre risas y le dijeron que no debía sentirse culpable, pues la comida también tenía ensalada, sugiriendo que podía considerarse una opción más equilibrada.

¿Qué mensaje acompañó el video de Yeison Jiménez?

El video fue compartido en la cuenta oficial de Yeison Jiménez junto a un mensaje escrito por el equipo que administra sus redes sociales, en el que recordaron uno de los rasgos que caracterizaba al artista.

En la publicación señalaron que había algo que el cantante lograba con facilidad: sacar sonrisas a quienes lo rodeaban. Según expresaron, incluso en momentos sencillos encontraba la forma de hacer reír a las personas que estaban cerca.

“Incluso en los momentos más simples, siempre encontraba la manera de hacernos reír a todos”, se lee en el mensaje publicado junto a la grabación.

En la misma publicación, el equipo del artista también mencionó que lo recuerdan como una persona cercana y con una actitud que generaba un ambiente de alegría entre quienes compartían con él.

Tras la publicación, varios seguidores respondieron al mensaje recordando al cantante y compartiendo comentarios en los que mencionaron momentos similares que vivieron durante conciertos o encuentros con el artista.

