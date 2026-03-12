Yeferson Cossio sorprendió al revelar cómo lucía en el 2015: ¿ha cambiado mucho?

Yeferson Cossio volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras compartir imágenes inéditas sobre cómo lucía en el 2015. Sus cambios físicos generaron todo tipo de comentarios.

¿Cómo lucía Yeferson Cossio en el 2021?

La fotografía compartida por Yeferson Cossio llamó la atención de los internautas, quienes afirman que sus cambios a lo largo de los años han sido notorios. Una de las diferencias más evidentes son sus tatuajes; en ese entonces, el influencer no se había realizado diseños en el rostro ni en el cuello.

Otro aspecto que sobresale en la imagen es su juventud. Como era de esperarse, con once años de diferencia, los fans afirman que Cossio ha dejado de verse como un joven y ahora cuenta con facciones características de la adultez.

¿Cuántos años tiene Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio tiene actualmente 31 años, ya que nació el 15 de mayo de 1994, y cumplirá 32 años el próximo 15 de mayo de 2026. Recientemente, el creador de contenido volvió a ser tendencia tras compartir detalles de su fiesta de cumpleaños, la cual fue descrita por él como “épica”.

Yeferson Cossio cumplirá 32 años / (Foto del Canal RCN)

Durante la celebración se pudieron ver luces, decoración en tonos rojos, dragones, juegos pirotécnicos y una piscina, además de un pastel de dos pisos y presentaciones de DJs y robots bailarines que sorprendieron a los invitados.

Entre los momentos más comentados por los internautas estuvo la escena en la que una mujer pidió a Cossio que le quitara el cabello con una máquina, hecho que generó viralidad en redes.

¿Cómo empezó Yeferson Cossio en el mundo de las redes?

Cossio comenzó su carrera alrededor de 2013-2014 como modelo profesional. Trabajó en diversas campañas y pasarelas, lo que, según afirma, le permitió entender cómo funcionaban las redes sociales.

Yeferson Cossio es recordado por sus bromas en el mundo de las redes / (Foto del Canal RCN)

Luego de eso, empezó a crear contenido junto a su hermana, Cintia Cossio. El enfoque cambió hacia la publicación de algunas bromas y vlogs en los que compartía detalles de su día a día.

Su fama llegó cuando sus retos se volvieron virales a nivel internacional. En ese momento no solo obtuvo millones de seguidores nuevos, sino que, según los internautas, se posicionó como alguien dispuesto a hacer "lo que sea" por entretenimiento.