Yuli Ruiz revela que se siente confundida tras su ruptura con Alejandro Estrada: "me duele mucho"

Tras su separación con Alejandro Estrada, Yuli Ruiz llamó la atención al confesar cuáles son sus sentimientos. La habitante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio y reveló cómo enfrenta el distanciamiento.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cómo vivió Yuli Ruiz la ruptura con Alejandro Estrada?

Yuli Ruiz explicó que, aunque su relación con Alejandro fue corta, tuvo un impacto significativo en su experiencia dentro del programa. Señaló que la conexión que compartieron fue genuina y no formó parte de ninguna estrategia del reality.

Yuli Ruiz habla tras su ruptura con Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Durante sus declaraciones, mencionó que, aunque las conversaciones de Beba y Valentino la hacían sentir confundida, eso no modificó su decisión de establecer límites con Alejandro.

“Me elijo a mí sobre todas las cosas. Primero yo, segundo yo, tercero yo”, afirmó

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

¿Cómo se siente Yuli Ruiz tras su ruptura con Alejandro Estrada?

La participante reconoció que la ruptura le dolió y que la distancia con Alejandro Estrada le afecta, ya que siente que el vínculo que habían construido, aunque breve, fue significativo para ella.

"Sentir que se aleja, que ya no está ahí. Pues a mí en lo personal me duele, la verdad", destacó.

Yuli Ruiz se muestra afectada tras su ruptura con Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, Yuli destacó que, aunque le costaba soltar a las personas, con el tiempo aprendió a hacerlo. La creadora de contenido reveló que, aunque sea difícil, debe alejarse para continuar con sus objetivos en el reality.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio sorprendió al revelar cómo lucía en el 2015: ¿ha cambiado mucho?

¿Qué estrategia tiene Yuli Ruiz tras la ruptura con Alejandro Estrada?

Yuli destacó que su estrategia principal es mantener claridad emocional y priorizar su bienestar. Señaló que, a pesar de la tristeza, se esfuerza por continuar con sus actividades dentro del reality y seguir trabajando en sus metas personales.

Así mismo destacó que trata de mantener la calma para afrontar la situación sin depender de otros, asegurando que sus acciones buscan fortalecer su equilibrio interno.

La participante afirmó que, aunque atraviesa por un momento difícil, sabe que su resiliencia le permitirá avanzar con claridad.