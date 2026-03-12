Yuli Ruiz revela que se siente confundida tras su ruptura con Alejandro Estrada: "me duele mucho"
Yuli Ruiz llamó la atención tras revelar cómo afronta su distanciamiento con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Tras su separación con Alejandro Estrada, Yuli Ruiz llamó la atención al confesar cuáles son sus sentimientos. La habitante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio y reveló cómo enfrenta el distanciamiento.
¿Cómo vivió Yuli Ruiz la ruptura con Alejandro Estrada?
Yuli Ruiz explicó que, aunque su relación con Alejandro fue corta, tuvo un impacto significativo en su experiencia dentro del programa. Señaló que la conexión que compartieron fue genuina y no formó parte de ninguna estrategia del reality.
Durante sus declaraciones, mencionó que, aunque las conversaciones de Beba y Valentino la hacían sentir confundida, eso no modificó su decisión de establecer límites con Alejandro.
“Me elijo a mí sobre todas las cosas. Primero yo, segundo yo, tercero yo”, afirmó
¿Cómo se siente Yuli Ruiz tras su ruptura con Alejandro Estrada?
La participante reconoció que la ruptura le dolió y que la distancia con Alejandro Estrada le afecta, ya que siente que el vínculo que habían construido, aunque breve, fue significativo para ella.
"Sentir que se aleja, que ya no está ahí. Pues a mí en lo personal me duele, la verdad", destacó.
Sin embargo, Yuli destacó que, aunque le costaba soltar a las personas, con el tiempo aprendió a hacerlo. La creadora de contenido reveló que, aunque sea difícil, debe alejarse para continuar con sus objetivos en el reality.
¿Qué estrategia tiene Yuli Ruiz tras la ruptura con Alejandro Estrada?
Yuli destacó que su estrategia principal es mantener claridad emocional y priorizar su bienestar. Señaló que, a pesar de la tristeza, se esfuerza por continuar con sus actividades dentro del reality y seguir trabajando en sus metas personales.
Así mismo destacó que trata de mantener la calma para afrontar la situación sin depender de otros, asegurando que sus acciones buscan fortalecer su equilibrio interno.
La participante afirmó que, aunque atraviesa por un momento difícil, sabe que su resiliencia le permitirá avanzar con claridad.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike