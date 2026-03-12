Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos participantes están nominados en La casa de los famosos Col tras varios cambios: así quedó

Tras varios cambios, te contamos cómo quedó la placa de nominados dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué cambios hay en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Durante esta semana, las celebridades que aún permanecen en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de algunos cambios que han ocurrido dentro de la competencia.

Con base en esto, el Jefe ha tomado radicales decisiones durante esta semana, en especial, por el sobre que leyeron recientemente los famosos en el que muchos de ellos ingresaron directo a placa de nominación.

Así que, Valentino Lázaro y Manuela Gómez se enfrentaron a una prueba de: “robo de salvación”, en la que cada uno analizó con detalle sus respectivas estrategias para ganársela prueba.

¿Qué celebridad ganó la prueba del robo de la salvación en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Valentino Lázaro y Manuela Gómez se enfrentaron a la prueba del robo de la salvación en la casa más famosa del país en la que utilizaron sus respectivas estrategias para ganar la prueba.

Con base en esto, el Jefe fue el encargado de analizar con detalle qué celebridad tuvo un mejor rol durante la acomodación de las dichas, en el que cada uno aprovechó para analizar con detalle cada uno de sus movimientos.

¿Qué celebridad ganó la prueba del robo de la salvación en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la celebridad que tuvo la oportunidad de ganarse el robo de salvación durante la prueba el momento en demostrar todas su creatividad y desempeño en la competencia, fue Valentino Lázaro quien ganó la prueba.

¿Qué abrió Valentino Lázaro en la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino Lázaro es el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia y, por esta razón, tuvo la oportunidad de abrir la caja de pandora. Luego, abrió el sobre y decía lo siguiente:

Estos participantes están en la placa en La casa de los famosos Col tras varios cambios: así quedó
Así quedó la placa de nominados este 12 de marzo. | Foto: Canal RCN

“Entrega la siguiente caja al famoso que quieras”, dice el sobre.

Posteriormente, le entregó la caja a Beba y no pudo tomar ninguna decisión al estar dentro de la placa de nominados. En el otro sobre, le entregó la caja que tenía a otra celebridad, quien fue Juan Palau.

Cuando Juan Palau abrió la caja, tuvo la oportunidad en elegir a un famoso para que se salvara al estar dentro de la placa de nominación y eligió a Eidevin para que se protegiera.

¿Cómo está la placa de nominados tras los recientes cambios en La casa de los famosos Colombia?

Tras los recientes cambios que han ocurrido en La casa de los famosos Colombia, la placa de nominados quedó de la siguiente manera: Alexa y Beba con candaado, Campanita, Juan Palau, Juanda, Manuela y Tebi Bernal.

