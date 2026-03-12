En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital colombiana.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su gran habilidad en el campo de las redes sociales, en especial, por contarles varios acontecimientos de su vida.

Sin embargo, muchos de sus seguidores la han recordado con cariño, pues, se refleja que falleció a causa de ser diagnosticada de cáncer.

¿Cuál fue la última publicación que compartió la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Carolina Reyes, quien también se daba a conocer como ‘Carol The Warrior’, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento el pasado 11 de marzo.

Además, muchos de sus seguidores han generado una gran variedad de opiniones a través de las plataformas digitales acerca de cuál fue la última publicación que la influenciadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de 200 mil seguidores, quien se veía disfrutando de su visita en Río de Janeiro Brasil.

En la publicación que compartió Carol The Warrior en sus redes sociales, que hace aproximadamente una semana tuvo la oportunidad de disfrutar de su estancia en Brasil, diciéndoles a sus seguidores: “todo está bien”.

¿Qué celebridades que hacen parte del entretenimiento se han despedido de Carol The Warrior tras confirmarse su fallecimiento?

La noticia en la que se confirmó principalmente el fallecimiento de Carol The Warror, fue a través de su Instagram en la que varios internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento se pronunciaron al respecto.

Celebridades como: Rossy Lemos, Deiby Ruíz y Valeria Cardona, le dejaron sentidos mensajes en sus redes sociales tras revelarse su inesperada noticia, expresándole las siguientes palabras: