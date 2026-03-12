Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Esta fue la última publicación de la influenciadora colombiana que falleció tras grave enfermedad

Tras confirmarse el fallecimiento de reconocida influenciadora colombiana a causa de cáncer, esta fue su última publicación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esta fue la última publicación de la influenciadora colombiana que falleció tras grave enfermedad
¿Cuál fue la última publicación de Caol The Warror tras su fallecimiento? | Foto: Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital colombiana.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su gran habilidad en el campo de las redes sociales, en especial, por contarles varios acontecimientos de su vida.

Sin embargo, muchos de sus seguidores la han recordado con cariño, pues, se refleja que falleció a causa de ser diagnosticada de cáncer.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación que compartió la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Carolina Reyes, quien también se daba a conocer como ‘Carol The Warrior’, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento el pasado 11 de marzo.

Esta fue la última publicación de la influenciadora colombiana que falleció tras grave enfermedad
último post de Carol The Warror. | Foto: Freepik

Además, muchos de sus seguidores han generado una gran variedad de opiniones a través de las plataformas digitales acerca de cuál fue la última publicación que la influenciadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de 200 mil seguidores, quien se veía disfrutando de su visita en Río de Janeiro Brasil.

Artículos relacionados

En la publicación que compartió Carol The Warrior en sus redes sociales, que hace aproximadamente una semana tuvo la oportunidad de disfrutar de su estancia en Brasil, diciéndoles a sus seguidores: “todo está bien”.

Artículos relacionados

Esta fue la última publicación de la influenciadora colombiana que falleció tras grave enfermedad
¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Carol The Warror? | Foto: Freepik

¿Qué celebridades que hacen parte del entretenimiento se han despedido de Carol The Warrior tras confirmarse su fallecimiento?

La noticia en la que se confirmó principalmente el fallecimiento de Carol The Warror, fue a través de su Instagram en la que varios internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento se pronunciaron al respecto.

Celebridades como: Rossy Lemos, Deiby Ruíz y Valeria Cardona, le dejaron sentidos mensajes en sus redes sociales tras revelarse su inesperada noticia, expresándole las siguientes palabras:

“No lo puedo creer, que Dios te tenga en su santa gloria”, “Dios bendito, abrazo gran a su familia”, ”Vuela alto mi guerrera”, “Demostrarse ser una gran fuente de inspiración”, agregaron varios internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Viral

Video viral: joven sorprende al usar una tarjeta gigante y funcional del SITP

Un joven se volvió viral al mostrar una tarjeta gigante y funcional del SITP mientras ingresaba al sistema de transporte en Bogotá.

Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO Viral

Este sería el momento del accidente en el que falleció el cantante Zalek en Medellín | VIDEO

Un video que circula en redes sociales mostraría el momento exacto del accidente de tránsito en el que falleció el cantante barranquillero Zalek.

La Blanquita arremete contra Deiby y lanza fuerte advertencia sobre su hijo Viral

La Blanquita arremete contra Deiby y lanza fuerte advertencia sobre su hijo: "No necesitamos tu dinero"

La Blanquita publicó un fuerte mensaje contra Deiby en redes sociales, en medio de una nueva polémica relacionada con el dinero para su hijo.

Lo más superlike

Andrea Valdiri compartió nuevos detalles de los 15 de su hija Isabella: ¿dónde y cuándo será? Andrea Valdiri

Andrea Valdiri compartió nuevos detalles de los 15 de su hija Isabella: ¿dónde y cuándo será?

Tras la millonaria fiesta de 15 de Isabella Valdiri, su madre, compartió nuevos detalles y dónde se llevará a cabo el evento.

Alejandro Estrada se disculpa con Yuli Ruiz. La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada hablan de frente tras rumores en La casa de los famosos Colombia

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?